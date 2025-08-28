jueves 28  de  agosto 2025
MONARQUÍA

Confirman participación del príncipe Harry en evento benéfico en Reino Unido

Se espera que el príncipe Harry pronuncie un discurso por el vigésimo aniversario de WellChild, iniciativa que apoya desde hace 17 años

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls

LONDRES.- El príncipe Harry, que vive en Estados Unidos, regresará a Reino Unido en el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, el 8 de septiembre, para asistir a una ceremonia benéfica, anunciaron este jueves los organizadores.

El duque de Sussex "asistirá a la ceremonia del vigésimo aniversario de los WellChild Awards", explicó en su sitio web la organización que da nombre a los premios y que ayuda a niños enfermos.

Lee además
Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
MÚSICA

Chris Martin y Gustavo Dudamel, una amistad que conquista Wembley
La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 
MÚSICA

Ariana Grande anuncia la gira "Eternal Sunshine"

Harry, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, desde 2020, tras distanciarse de la familia real.

El príncipe, que apoya a WellChild desde hace 17 años, pronunciará en la ceremonia un discurso, se reunirá con menores gravemente enfermos y sus familias, además de entregar un premio a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

"Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran a todos con su fortaleza y espíritu", afirma el príncipe en el comunicado de la organización.

"Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los que los apoyan en cada paso del camino. Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad", añade Harry en el texto.

El príncipe Harry y la familia real

Su viaje a Reino Unido podría alimentar especulaciones sobre una posible reconciliación con la familia real.

El príncipe, de 40 años, aseguró en mayo a la BBC que quiere "reconciliarse" con su padre, el rey Carlos III.

La última vez que Harry viajó a Reino Unido fue precisamente en mayo, para asistir a una audiencia, tras haber emprendido acciones legales para mantener una guardia de seguridad cuando viajan a Londres él y su familia.

En julio, el diario Mail on Sunday publicó fotos de una reunión entre asesores del rey y Harry, en lo que parecía un primer paso hacia un acercamiento.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Pocos días después, Harry y su hermano mayor, William, heredero de la corona, junto a sus esposas, aparecieron, vestidos de luto, en el castillo de Windsor, en la última vez que se les vio juntos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sam Asghari responde a Britney Spears tras llamarlo distracción falsa

George Clooney se ausenta en la Mostra de Venecia por problemas de salud

Esposa de Bruce Willis revela que el actor recibe supervisión médica constante

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Te puede interesar

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.
OFENSIVA

EEUU excluye a España de la coalición internacional que adelanta contra carteles del narcotráfico