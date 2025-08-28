Confirman participación del príncipe Harry en evento benéfico en Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

LONDRES.- El príncipe Harry , que vive en Estados Unidos, regresará a Reino Unido en el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II , el 8 de septiembre, para asistir a una ceremonia benéfica, anunciaron este jueves los organizadores.

El duque de Sussex "asistirá a la ceremonia del vigésimo aniversario de los WellChild Awards", explicó en su sitio web la organización que da nombre a los premios y que ayuda a niños enfermos.

Harry, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, desde 2020, tras distanciarse de la familia real.

El príncipe, que apoya a WellChild desde hace 17 años, pronunciará en la ceremonia un discurso, se reunirá con menores gravemente enfermos y sus familias, además de entregar un premio a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

"Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran a todos con su fortaleza y espíritu", afirma el príncipe en el comunicado de la organización.

"Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los que los apoyan en cada paso del camino. Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad", añade Harry en el texto.

El príncipe Harry y la familia real

Su viaje a Reino Unido podría alimentar especulaciones sobre una posible reconciliación con la familia real.

El príncipe, de 40 años, aseguró en mayo a la BBC que quiere "reconciliarse" con su padre, el rey Carlos III.

La última vez que Harry viajó a Reino Unido fue precisamente en mayo, para asistir a una audiencia, tras haber emprendido acciones legales para mantener una guardia de seguridad cuando viajan a Londres él y su familia.

En julio, el diario Mail on Sunday publicó fotos de una reunión entre asesores del rey y Harry, en lo que parecía un primer paso hacia un acercamiento.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Pocos días después, Harry y su hermano mayor, William, heredero de la corona, junto a sus esposas, aparecieron, vestidos de luto, en el castillo de Windsor, en la última vez que se les vio juntos.

FUENTE: AFP