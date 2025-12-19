Confirman que demanda de Christian Nodal contra Cazzu fue admitida

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- El magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, confirmó al programa Despierta América que la demanda que Christian Nodal interpuso contra Cazzu ya fue admitida y solo queda que la intérprete sea notificada por los canales diplomáticos entre México y Argentina.

"Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello", dijo el magistrado.

El abogado señaló que si bien en Jalisco la ley establece que los juicios que involucran a menores de edad deben desarrollarse en la ciudad en la que vive el infante, señaló que el juez que lleva el caso admitió la querella porque entre los argumentos que recibió hay razones que consideró viables para el desarrollo del mismo.

En este sentido,destacó que Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, será notificada formalmente en 2026 de este proceso.

Álvarez Pulido no compartió detalles de la querella, señalando que se encuentra imposibilitado para ahondar en ellos debido a que se trata de una menor de edad.

No obstante, sí explicó que el cantante mexicano quiere tres cosas:

"Buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver con convivencias para desde luego mantener ese lazo afectivo, y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio", detalló.