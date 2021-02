Confirman que el cantante Alejandro Fernández será abuelo

"Voy a ser mamaaaaaaá", escribió la hija de Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram.

Camila es fruto del matrimonio del artista con América Guinart.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Fernandez (@camifdzoficial)

La también cantante -como su papá y como su abuelo, Vicente Fernández- reveló que tendrá una niña y nacerá en abril.

Si bien, Alejandro Fernández aún no se ha pronunciado al respecto, el pasado miércoles escribió un mensaje de Alejandro Dumas que podría ser el preludio de esta noticia. "La vida es tan incierta, que la felicidad debe de aprovecharse en el momento en el que se presenta".

América Guinart dijo que está emocionada de debutar como abuela.

"No puedo explicar con palabras ¡¡¡lo feliz que me siento!!!La vida es un milagro. Dios me ha bendecido con tres hijos maravillosos y ahora ellos reciben sus propios regalos divinos", escribió en Instagram. "Gracias Camila Fernández y Francisco Barba por hacerme la abuela más feliz del mundo. Ya están advertidos de que yo la echaré a perder".

Camila Fernández se casó con Francisco Barba en agosto del año pasado.