Confirman suspensión de premios Emmy por huelga de Hollywood

ARCHIVO - Estatuillas de los Emmy aparecen en el anuncio de nominaciones a la 70a edición de los Emmy en el Saban Media Center de la Academia de Televisión el 12 de julio de 2018 en Los Ángeles. HBO dominó el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, con el trío de élite de "Sucession", "The White Lotus" y "The Last of Us" combinándose para un total de 74 menciones.

AP/Chris Pizzello/Invision