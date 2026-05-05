martes 5  de  mayo 2026
POLÉMICA

Trump vuelve a mostrar desacuerdo con el Papa, previo a visita de Marco Rubio al Vaticano

Está previsto que este jueves, 7 mayo, Rubio sostenga un encuentro con el Papa, según confirmó el lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede

Este jueves será el nuevo encuentro entre el Papa y Marco RUbio, (Vatican Media)

Este jueves será el nuevo encuentro entre el Papa y Marco RUbio, (Vatican Media)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró nuevamente en desacuerdo con el Papa León XIV. “Está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, expreso con respecto a la postura del pontífice sobre Irán a tan solo unos días de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite la capital italiana, Roma, y el Vaticano.

“El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, dijo el magnate durante una entrevista con la cadena Salem News Channel.

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Está previsto que este jueves, 7 mayo, Rubio sostenga un encuentro con el Papa, según confirmó el lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó este martes en un mensaje publicado en redes sociales que los “ataques” contra el “jefe y guía espiritual de la Iglesia católica, no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz”.

“Reafirmo el apoyo a cada acción y palabra del Papa León; los suyos son testimonios en favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Una visión que comparte también nuestro Gobierno, comprometido a través de la diplomacia a garantizar estabilidad y paz en todas las áreas donde hay conflictos”, argumentó. “Reafirmo el apoyo a cada acción y palabra del Papa León; los suyos son testimonios en favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Una visión que comparte también nuestro Gobierno, comprometido a través de la diplomacia a garantizar estabilidad y paz en todas las áreas donde hay conflictos”, argumentó.

El número dos de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha indicado que el pontífice "sigue en su camino" de "predicar el Evangelio" tras ser preguntado por la prensa por los recientes comentarios de Trump, según ha recogido el portal de noticias Vatican News.

FUENTE: Con información de Europa Press

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