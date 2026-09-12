Carín León y el regional mexicano hacen historia en The Sphere de Las Vegas

Carin León llega al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

LAS VEGAS.- Carín León llevó en la noche de este viernes el orgullo de la música regional mexicana a la icónica The Sphere de la ciudad de Las Vegas (EE.UU.), consolidándose como el primer artista latino en presentar una gira de conciertos en el recinto más futurista del mundo.

Con una puesta en escena inmersiva inspirada en el imponente desierto del estado de Sonora (en el norte de México), el guitarrista y cantautor mexicano saltó al escenario disipando las dudas generadas tras la abrupta cancelación de su espectáculo en la jornada anterior.

El público ya estaba sentado en sus puestos cuando se dio el aviso por megafonía de que se suspendía el espectáculo a última hora debido a fallos técnicos que impidieron a León llegar a tiempo a Nevada, lo que obligó a reprogramar la fecha al 15 de septiembre del año que viene.

El suceso causó la indignación de los asistentes, frustrados de haber viajado expresamente para ver al artista en el emblemático recinto. Y aunque algunos acudían con la duda de si iba o no a aparecer, la historia de fue distinta esta noche.

"Muchas gracias por acompañarnos y seguir haciendo historia en Las Vegas, ¡Viva México!", gritó León, dando la bienvenida a un recital de casi dos horas con capacidad para unas 20.000 personas en el que evitó mencionar cualquier inconveniente pasado.

Una cúpula que rinde tributo a México

La masa de seguidores que siguió en vivo a un músico incansable que no paró de cantar en todo el espectáculo, pareció pasar por alto lo ocurrido y se entregó en cuerpo y alma a la música regional mexicana, coreando cada uno de sus corridos y baladas con la misma intensidad que caracteriza los conciertos del artista.

Enjutado en unas botas estilo texanas negras y portando su característico sombrero vaquero, León entonó un repertorio de canciones que mezclaron su último álbum Muda con alguno de sus éxitos más conocidos como Lamentablemente, que cantó junto al maestro mexicano Pepe Aguilar; o Midley, al que lo acompañó Bronco.

Entre medias, la cúpula de The Sphere, la más grande del planeta, comenzó su magia y se transformó en un viaje a una iglesia colonial similar a la de Hermosillo, su ciudad natal, para luego trasladarse por unas vías antiguas hacia sus desérticos paisajes.

La actuación giró en torno a un tributo a la cultura mexicana, incorporando a la experiencia tecnológica desde un altar de muertos a máscaras de animales talladas de madera con profunda tradición prehispana o las calles del centro histórico de su ciudad.

La gigantesca pantalla interior de la Sphere cuenta con una estructura en forma de cúpula de 54.000 metros cuadrados que anula visualmente los límites arquitectónicos del recinto y reproduce imágenes a gran escala capaces de envolver el campo de visión del espectador, haciéndole sentir que forma parte de la estampa.

Con el cartel de entradas agotadas en todas sus actuaciones, la residencia de León en la famosa The Sphere de Las Vegas, que comenzó el pasado 4 de septiembre culminará el próximo domingo, catapulta al mexicano como el primer artista de habla hispana en actuar en este escenario, que también ha servido a bandas como Backstreet Boys o U2.

"Por más citas como esta (…) y ya saben que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", concluyó el artista al son de 'Primera Cita', uno de sus temas más populares.

FUENTE: Con información de EFE