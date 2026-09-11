Vinilo celebra el 30 aniversario del álbum "La flaca" de Jarabe de Palo

BARCELONA.- Una edición conmemorativa del 30 aniversario de La Flaca, el álbum de debut de Jarabe de Palo cuya canción homónima fue inspirada por una mujer cubana en un viaje que realizó al país caribeño el cantante de la banda, Pau Donés, fallecido en 2020, saldrá a la venta publicada por Warner Music Spain.

El vinilo especial, que estará disponible en formato de color azul marmolado a partir del próximo 16 de octubre, permitirá escuchar de manera analógica el tema estrella del grupo español, La flaca, que actualmente roza los mil millones de reproducciones en Spotify, integrándose en su Billions Club, según Warner.

Historia de la canción

La historia detrás del éxito La Flaca se remonta a un viaje de Pau Donés a Cuba para el rodaje del videoclip de El lado oscuro, donde un encuentro en la discoteca 1830 con una joven llamada Alsoris Guzmán inspiró la composición de la canción.

Ese álbum vendió más de 600.000 copias y fue grabado entre Barcelona y Londres bajo la producción de Joe Dworniak. Salió a la venta originalmente el 30 de septiembre de 1996, recordó la discográfica.

Tres décadas después del icónico tema, el vinilo incluye otras canciones destacadas de la banda, como El lado oscuro o Grita.

FUENTE: Con información de EFE