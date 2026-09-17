jueves 17  de  septiembre 2026
MÚSICA

Luis Enrique: "Hay un pedacito de mí en cada una de esas canciones"

El cantautor conversa sobre El alma en clave, álbum de 11 canciones en las que imprime su identidad musical y plasma experiencias que han marcado su trayectoria

El cantautor nicaragüense Luis Enrique.&nbsp;

El cantautor nicaragüense Luis Enrique. 

Basilio Silva | Cortesía 11:11 Public Relations
Portada del nuevo álbum de Luis Enrique, El alma en clave.

Portada del nuevo álbum de Luis Enrique, El alma en clave.

Basilio Silva | Cortesía 11:11 Public Relations
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Luis Enrique vuelve a declararle su amor a la salsa con El alma en clave, primer disco inédito de salsa que graba en más de una década.

Se trata de un material con el que el cantautor nicaragüense celebra su trayectoria y consolida su lugar en el género que le sedujo desde temprana edad.

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“Para mí es un disco muy especial. Esperé muchísimo para lograrlo. Pero creo que esencialmente representa absolutamente todo el camino recorrido. Incluso, me atrevería a decir que desde la primera vez que yo escuché salsa en mi vida. Creo que en este disco está el camino de estos 38 años de carrera, con algo tan esencial para la salsa como lo es la clave”, expresó Luis Enrique en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Pero también son códigos que desde muy temprano adopté y puse en función de todo lo que he hecho. De alguna manera, la salsa es cultura. Y, por ende, toda esa cultura se apoderó de mi alma y mi corazón desde muy chiquillo en Nicaragua. Todo eso está representado en este disco, que es fundamental en mi carrera”.

Grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico, El alma en clave también es una oda al instrumento imprescindible en una pieza de salsa, que podría considerarse el latido y columna vertebral de ese sonido.

“La clave es el alma de la salsa, indudablemente. Y es fundamental aprender a respetar los códigos que este género trae. Entender y sentir la clave en el corazón también es esencial, porque si no estás totalmente perdido”, dijo.

“La salsa es el alma de lo que recibí desde muy chiquillo. Y como músico percusionista, que fueron realmente mis inicios, logré entenderlo y aprender de ello. Si lo vemos en un contexto metafórico, la clave es todo aquello que debes seguir. Hay muchas cosas que la misma música te va mostrando y que tienes que aprender a hacer, desde cómo te comportas, cómo respetas esa herencia que han dejado tantos que pasaron por este camino. Fue importante y me causó tanto deseo de querer saber de dónde venía la raíz de la salsa. Tuve que remontarme a aquel momento para lograr un concepto que a mí público le interesara escuchar de arriba abajo. Y creo que lo logramos con este disco”.

Este es el álbum en el que más se ha involucrado creativamente, desde la concepción de los temas hasta el sonido que quiso lograr.

“Una de las cosas que lo hace diferente es que por primera vez tuve más control, desde la composición de cada una de las canciones, la forma en que quería que sonara, el arte del disco, porque quería remontarme estéticamente a lo vintage, a los años 70 y 80. Y pude mostrar el camino hacia donde quiero dirigirme con la salsa, tomando en cuenta cuánto ha cambiado el género”, expuso.

“Hay un crecimiento, una madurez, un propósito que es comunicar amor a través de la música. Mi intención es que la gente pueda escuchar el disco completo, que atraviesen todas esas canciones de diferentes tipos de amor o de las etapas del amor”.

Sobre la inspiración detrás de las canciones que componen El alma en clave, comentó:

“Indudablemente, el disco habla de amor, pero también hay canciones muy sentidas, hay una sumamente jocosa y que me remonta a los años 70. Hay espiritualidad en la canción que hice en colaboración con Israel Houghton. Para mí es importantísima, porque si bien es cierto que tengo canciones que hablan de Dios en discos anteriores, en Porque creo en ti soy un poco más explicito. Y eso se debe a experiencias que he vivido en estos años que me han llevado a entender mi camino de fe sobre todo”.

“Son canciones lindas con las que la gente se puede identificar. Creo en ti me emociona y me marca profundamente. Pero cada una de las 11 canciones muestra un pedacito de mí y mi inquietud de encontrar un camino de cómo decirlas dentro del género de la salsa”.

A la pregunta de cómo se refleja en este álbum la madurez artística y profesional que ha alcanzado, contestó:

“Yo creo que desde la autoría de las canciones te das cuenta de que hay un camino, un rigor a la hora de haber escrito las canciones. Se nota la atención a los detalles. Y creo que la gente lo aprecia. Me han escrito mucho por las redes sociales hablándome de las canciones. Eso es algo que me llena de mucha alegría. A veces las canciones no duran mucho; la música se ha vuelto desechable. Salen miles de canciones en Spotify y quizás no transcienden. Entonces por eso me preocupaba hacer un disco entero, porque la gente está acostumbrada a escuchar una canción. Y eso puede durar un mes o semanas. Pero yo quería entregarle a mi público un disco completo de salsa, 11 canciones que verdaderamente valieran la pena”.

“Y luego si hablamos de elementos musicales, hay canciones con guitarras. La instrumentación, el manejo de los arreglos. Siempre me involucro muchísimo en todo lo que sucede en mis discos, pues la gente va a saber que esa es parte de mi identidad, lo van a poder identificar inmediatamente”.

El artista, conocido como el Príncipe de la Salsa, asegura que este álbum llega en un momento en el que se siente más activo y con ansias de continuar creando.

“Descubrí que aun tengo muchos deseos de decir cosas, de seguir escribiendo, creando. Eso es lo más importante, la parte creativa al entrar al estudio y vestir una canción, y ver por donde la misma canción va llevando el camino para mostrarla. Eso es maravilloso y lo redescubrí una vez más”, dijo.

“Este es un disco que va muy acorde con el momento en que estoy en mi vida: plenitud total y agradecimiento. Y por eso mi gira se llama Hoy y siempre, porque toda la vida estaré agradecido con Dios, con el público, por las oportunidades de seguir haciendo lo que amo”.

A la par de la gira para promocionar el álbum, vendrá un segundo volumen en un formato con el que complace a sus fans.

“Por primera vez haré un disco doble en vinilo, que saldrá en diciembre. Es algo que también me han pedido, es novedoso y quiero dejarle eso a mi público”, anticipó.

Con casi 40 años de carrera musical en su haber, Luis Enrique afirma que la clave de mantenerse vigente ha sido la autenticidad.

“Si pudiera regresar en el tiempo, seguiría aprendiendo, retándome y abriéndome camino, seguiría siendo yo, porque eso es lo único que me ha mantenido vigente: tener una forma muy mía de hacer las cosas”.

El alma en clave es un álbum maduro, pleno y lleno de canciones hermosas”.

El alma en clave

  1. Escucha
  2. Todo se sabe
  3. Nombre & apellido ft. De La Ghetto
  4. Lobos ft. Luis Fernando Borjas
  5. La foto
  6. Vuelvo a ser yo ft. Alain Pérez
  7. No volverás ft. Los Hispanos
  8. Ayúdame a entender
  9. Tanto pendiente
  10. Porque creo en ti ft. Israel Houghton
  11. Dando y dando

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