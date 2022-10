Conozca el verdadero nombre de Celia Cruz

En el tomo 221, folio 61 del Libro de Asiento de Nacimientos del Registro Civil de la República de Cuba consta el nacimiento de una niña a la que sus padres Simón Cruz, natural de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, de oficio fogonero, y Catalina Alfonso Ramos, natural de Pinar del Río, ama de casa, ambos residentes en ese momento en la calle Ynfanta [sic] número 508, dan el nombre de Celia Caridad. Simón y Catalina (Ollita) inscriben oficialmente el nacimiento de su hija, tres años, dos meses y veintiséis días después de su nacimiento, es decir, el 16 de enero de 1929, pero confirman que la pequeña Celia Caridad nació el 21 de octubre de 1925. Era común por aquellos años, que los padres no inscribieran con inmediatez el nacimiento de sus hijos, sino que lo hicieran a conveniencia, en fechas posteriores. En los archivos de la Fundación Celia Cruz consta el documento Certificación de Inscripción de Nacimiento de Celia Caridad Cruz y Alfonso, emitido por el Juzgado Municipal de Puentes Grandes, La Habana, Cuba, el 4 de diciembre de 1961.

Pero para mayor reafirmación del verdadero nombre de Celia, los documentos oficiales emitidos con posterioridad y durante toda su vida confirman lo dicho: nada de aquel nombre interminable motivado por una peregrina invención. Su primer pasaporte fue emitido por la autoridad competente de la República de Cuba el 12 de septiembre de 1947 con el número 30229 y expediente 36901/47 y en él consta su nombre oficial en total consonancia con su registro oficial de nacimiento: Celia Caridad Cruz y Alfonso.

Otros pasaportes sucesivos emitidos en Cuba a favor de la gran artista consignan también este nombre como oficial: con los números 41391 y 29288 y expedientes 44576/58 y 32895/960 los pasaportes de Celia indican el mismo nombre oficial y coinciden también en su fecha de nacimiento y otros datos primarios.

Celia y Pedro Knight se casan el 14 de julio de 1962, en ceremonia civil ante un juez en Greenwich, Connecticut. Aunque en el Registro de Actos Matrimoniales (New York, New York, US Marriage Licence Index), con el número de licencia 1280, aparece como Celia Cruz, desde ese momento, ya exiliada en los Estados Unidos, algunos documentos muestran que Celia había adoptado el apellido de su esposo, apareciendo como Celia Knight o Celia C. [Caridad] Knight. Pero se impondrá la fuerza de su nombre artístico, que ha sido siempre el mismo que su nombre verdadero.

Los documentos que acreditan su ciudadanía norteamericana son también coincidentes con los que aparecen en su Inscripción de nacimiento: en su registro en el Social Security (U.S. Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007) se inscribe inicialmente en 1962 como Celia C. Knight, pero el 6 de diciembre de 1991, lo cambia a Celia Cruz.

Cuando fallece en Fort Lee, New Jersey el 16 de julio de 2003, en el Registro de Defunciones (New Jersey, USA, Death Index), su nombre es fijado simplemente como Celia Cruz.

Como se observa, no existe un documento oficial donde conste el kilométrico nombre que le fue endilgado a Celia Cruz, sin fundamento en los registros y documentos legales correspondientes.

En ocasión de conmemorarse el cumpleaños 97 de quien llevó con su voz y su carisma la cultura cubana a todos los confines del planeta, esta aclaratoria sobre el verdadero nombre de Celia Cruz, intenta ser parte de un homenaje a su legado y memoria.

Por Rosa Marquetti

Musicóloga, investigadora y escritora