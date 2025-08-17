Conozca a Garle Méndez, la estratega que posiciona al cine iberoamericano en Hollywood

MIAMI.- Desde hace más de una década, Garle Méndez trabaja desde Estados Unidos para tender puentes entre la industria audiovisual iberoamericana y el competitivo mercado estadounidense.

A cargo de EGEDA US —la oficina en Los Ángeles de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales—, esta ejecutiva española se ha consolidado como una figura clave en la proyección internacional del talento latino y español en los Premios Platino y los Premios Forqué.

EGEDA US actúa como representante de los productores audiovisuales iberoamericanos en Estados Unidos, gestionando derechos, pero también creando oportunidades de promoción, exhibición y alianzas en uno de los mercados más influyentes del mundo. Méndez ha sabido transformar esa misión en una estrategia cultural a gran escala.

Su labor va mucho más allá de la logística: diseña campañas de posicionamiento, articula relaciones con agencias, estudios y plataformas, y contribuye a definir el relato colectivo del cine iberoamericano fuera de sus fronteras.

“Mi misión siempre ha sido clara: conectar, visibilizar y fortalecer el lugar que nos corresponde en el panorama internacional”, afirma.

A lo largo de su trayectoria, Méndez ha coordinado la participación de más de 300 actores en galas y eventos de primer nivel, con una audiencia que supera los 80 millones de espectadores. Bajo su liderazgo, han desfilado por la alfombra roja figuras como Benicio del Toro, Sofía Vergara, Eva Longoria, Antonio Banderas, Ricardo Darín o Guillermo Francella.

“No se trata solo de invitar talento, sino de entender el momento de su carrera, su impacto y lo que su presencia aporta al relato colectivo”, explica.

Como directora del Departamento de Talento de dos de los galardones más relevantes del cine en español —los Premios Platino y los Premios Forqué—, Garle lidera las gestiones con representantes, agencias y equipos de artistas. Los Premios Platino, organizados por EGEDA en colaboración con FIPCA, celebran lo mejor del cine y las series iberoamericanas desde 2014.

Se han convertido en una plataforma internacional que reconoce la excelencia artística y promueve la identidad cultural de más de 20 países de habla hispana y portuguesa. Por su parte, los Premios Forqué, creados en 1996 en honor al cineasta José María Forqué, son una de las principales citas del cine español y un termómetro clave de la temporada de premios en España.

“Formamos parte de decisiones estratégicas: quién entrega un premio, quién representa a la industria, qué mensaje proyectamos. Es un trabajo de precisión que no siempre se ve, pero que marca la diferencia”, señala Méndez.

Su influencia se extiende también a la temporada de premios en Hollywood. Es la creadora y productora del Ibero-American Viewing & After Party, un evento anual en Los Ángeles durante la semana de los Óscar, que reúne a más de 650 profesionales del sector para celebrar las producciones iberoamericanas nominadas. En ediciones recientes han participado Ricardo Darín, Peter Lanzani (Argentina, 1985), J.A. Bayona y el elenco de La sociedad de la nieve, Pablo Berger (Robot Dreams), y representantes de I'm Still Here, entre otros.

“El evento nació de una necesidad real: no teníamos un espacio propio en Hollywood para celebrar nuestros logros. Ahora lo tenemos, y se ha convertido en uno de los encuentros más relevantes del año para nuestra industria”, asegura.

Además, Garle Méndez dirige la ejecución de Recent Spanish Cinema en Los Ángeles y Recent Cinema from Spain en Miami, las dos muestras más destacadas del cine español en Estados Unidos. Producidas por EGEDA US en colaboración con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el Centro Cultural Español en Miami, estas muestras han fortalecido la presencia del cine español al otro lado del Atlántico. Gracias a su coordinación, han contado con la presencia de intérpretes como Paco León, Javier Cámara, Amaia Salamanca, Clara Lago o Antonio de la Torre.

“Estos eventos no solo exhiben cine, sino que generan conexiones reales entre creadores, distribuidores y plataformas”, destaca.

Más allá de la alfombra roja, Méndez trabaja desde la estrategia. Ha impulsado campañas rumbo a los premios Óscar, gestionado relaciones con plataformas como Netflix, Amazon, Apple TV o Telemundo, y promovido iniciativas que visibilizan a talentos con acentos y herencias diversas.

“Lo nuestro tiene valor. Nuestra cultura, nuestra historia, nuestra mirada. Mi trabajo es asegurarme de que eso no pase desapercibido”.