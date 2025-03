Conozca la programación del Carnaval de Miami

El póster conmemorativo de la edición 2025 de Carnaval Miami, Our Heartbeat, de Mojo.

1 y 2 de marzo: Carnaval on the Mile, presentado por Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Fiesta pública con música, gastronomía, entretenimiento infantil en la zona The Kidz Nook y amplia muestra de pinturas, artesanía, fotografía y joyería. Entre los artistas invitados a presentarse en tarima figuran Leoni Torres, el conjunto Cortadito con el flautista Néstor Torres, así como Pedrito Martínez y Paco Versailles.