Conozca la programación de la Feria del Libro de Miami

El sábado 19 se podrá compartir con escritores, en encuentros muchas veces a partir de diálogos con un moderador, algo que siempre ha existido, pero este año 2022 parece remarcarse. De las cuatro sesiones del sábado, tres son definidas como “en conversación con”. Al romper el mediodía del sábado comienzan las presentaciones con Realismo y fantasía en la literatura, en el que participan los escritores cubanos José Fernández Pequeño y Janisset Rivero, quienes comparten la mesa con el escritor vasco Kirmen Uribe. La sesión la modera otra cubana, la escritora y actriz Rosie Inguanzo.

A partir de ese inicio comienza una secuencia de presentaciones. El colombiano Juan Carlos Botero, la española Inés Martín Rodrigo, Premio Nadal 2022, y el narrador y profesor mexicano Pedro Ángel Palou. El evento se desarrollará en una conversación con el también mexicano Omar Villasana, como conductor.

Las sesiones en español serán en el 5to. piso del edificio 8, algo que se ha hecho ya un hábito y es todo un acierto, pues guía al público hacia un mismo sitio, evitando las confusiones. Allí estarán los poetas Ramón Fernández Larrea presentando Terneros que nunca mueran de rodillas, el ensayista Luis Pérez Oramas, con su volumen de poesía La mano segadora y la poeta, Reina María Rodríguez con su nuevo libro, Dársenas.

Para cerrar el sábado, se podrá disfrutar de una tarde con la escritora española María Dueñas, en un diálogo con la periodista Mirta Ojito. La autora de El tiempo entre costuras, llega a Miami con Sira, novela ambientada en Londres, Tánger, Jerusalén y Madrid después de la segunda guerra mundial.

El domingo, último día de la Feria, habrá siete presentaciones en español, con un número significativo de autores. La inicia la prometedora sesión De crímenes y oscuridades, en la que participan Andrés Acosta, Pablo De Santis y Martha Riva Palacio, en conversación con Gabriel Goldberg. Le sigue Amor y pasión en la narrativa de hoy, con la participación de Jorge Eduardo Benavides, Brenda Navarro y José Ignacio Valenzuela en conversación con Luis Ordoñez.

Adentrada la tarde dominical se hablará del ensayo con el editor y crítico argentino Pablo Brescia, el dramaturgo y ensayista cubano establecido en España, Abilio Estévez y el ensayista y antropólogo colombiano Carlos Granés. Ellos conversarán con Mónica Prandi, directora de la revista Letra Urbana.

A las 5:30 tendrá lugar No es un boom. Ellas siempre escribieron, un panel femenino con Marta Barrio, Valeria Correa Fiz y Margarita García Robayo en conversación con Giovanna Rivero.

En el salón contiguo al de las presentaciones anteriores, comenzando a la 1 pm tendrá lugar la sesión titulada Made in the 305, en alusión al código de área de Miami. Participan María Juliana Villafañe, Jaime Cabrera González y Eduardo Herrera Baullosa en conversación con Mer Moresco. Le sigue en el mismo local, a las 2:30, La palabra, creadora de territorios poéticos, con los cubanos Félix Anesio, Joaquín Gálvez, Manuel Vázquez Portal y Chago Rodríguez. Esta jornada no tiene moderador anunciado.

De interés será el último panel de la 38 Feria Internacional del libro de Miami: Mirar el mundo desde la no ficción, un título sobrecogedor para una realidad cotidiana. Participan Alberto Müller, Diana Pardo y Rodolfo Pou, en conversación con el agudo crítico y músico Alfredo Triff.

Terminada la pandemia las sesiones virtuales no resultan tan atractivas, aunque no por ello dejan de ser de interés, en particular para los que no residen en la ciudad. Sin embargo, no parecen encaminadas a atrapar al público. No se puede dejar de invitar a las actividades enfocadas en los menores, que tanto aportan al desarrollo de los niños y jóvenes.

La Feria, lo mejor que le pasa a Miami en noviembre.