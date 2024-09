Conozca los estrenos en los servicios de streaming en septiembre

MIAMI.- Septiembre llega cargado de entretenimiento, y las plataformas de streaming no se quedan atrás. Con el arribo del mes, variados títulos se suman a estos servicios para el deleite de los fanáticos del cine y la televisión.

Netflix

Series, docuseries y programas

Chestnut vs. Kobayashi: Duelo encarnizado

Llorar, reír, ganar - Tercera temporada

Secretos del deporte: Hope Solo contra la Federación de Fútbol de EE. UU.

La pareja perfecta

El portal: La historia oculta de Zona Divas

Sunset: La milla de oro - Octava temporada

Hot Wheels, ¡a correr! - Segunda temporada

Ángel Di María: Romper la pared

La isla del salmón y la discordia

Deon Cole: Ok, Mister

Soy Georgina - Tercera Temporada

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

El ocaso de los dioses

La reina de las villanas

Legado de sangre

Los Reyes de Oriente

Mr. McMahon

Nadie quiere esto

El monstruo de la vieja Seúl - Segunda temporada

Películas y documentales

Apolo 13: Supervivencia

Rebel Ridge

Disco, Ibiza, Locomía

Technoboys

Boxeador

Cómo ganar millones antes de que muera la abuela

Entre las llamas: La hija perdida

Los feos

Agente cinturón negro

Envidiosa

Las tres hijas

Corrupción en Bangkok: Entre el cielo y el infierno

Rez Ball

Disney +

Series

LEGO Pixar: Bricktoons

Hit Monkey - Segunda temporada

In Vogue: Los años 90

Agatha, ¿Quién si no?

Ayla y los Mirror

Documentales

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia

Prime Video

Series y docuseries

En fin

Courtois: La vuelta del número 1

Películas y documentales

Cómo cazar a un monstruo

Llaman a la puerta

Hit Man. Asesino por casualidad

Poolma

Los Fabelman

Maria

Tu madre o la mía

Cicatriz

Killer Heat

OT23: La gira

Max

Series

La amiga estupenda - Cuarta temporada

El Pingüino

Un escándalo muy real

From - Tercera temporada

Uzumaki

Documentales, docuseries y programas

Aventura en pelotas - Décima temporada

Born Evil: The Serial Killer and the Savior

Reforma en la granja - Tercera temporada

Coming from America

Wise Guy: Los Soprano por David Chase

The Rise and Rise of UFC

Seprona en acción . Quinta temporada

Reformas en el Hudson

Stopping the Steal

Películas

Annabelle vuelve a casa

Annabelle: Venganza bajo cero

Erin Brockovich

Géminis

Mars Attacks!

Sombras tenebrosas

La red social

El Padrino

El Padrino: Parte II

El Padrino: Parte III

El Padrino. Epílogo

La muerte de Michael Corleone

El indomable Will Hunting

Jerry Maguire

Kon-Tiki

El curioso caso de Benjamin Button

Planes para mañana

The Equalizer 2

La horca

Guerra Mundial Z

As Neves

La niña de la comunión

Viernes 13

Hasta que la boda nos separe