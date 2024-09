Daniel Craig: "Bailar con alguien es ideal para filmar escenas de sexo"

Daniel Craig cierra ciclo como James Bond

Daniel Craig, que acaba de cerrar su etapa como James Bond tras cerca de 15 años, interpreta a un rico estadounidense que vive solo en Ciudad de México, alcohólico y adicto a la heroína, a la búsqueda ansiosa de hombres en los bares.

En sus corredurías conoce a un joven (Drew Starkey) del que se enamora y al que convence para que le siga en un periplo por Sudamérica, a la búsqueda de una planta alucinógena, la ayahuasca o yagé.

"Hay una parte de coreografía en la película que es muy importante. Drew y yo pasamos meses ensayando, antes de empezar el rodaje. Bailar con alguien durante meses es ideal para romper el hielo", declaró Craig en rueda de prensa.

"No hay nada de íntimo en rodar una escena sexual en un plató de rodaje, la habitación está llena de gente que te está mirando. Simplemente quisimos hacerlo tan conmovedor, real y natural como fuera posible. Nos reímos mucho", explicó.

"Rodar por el suelo con alguien, apenas dos días después de que te lo hayan presentado, es una buena manera de conocerse", repuso a su lado Drew Starkey, un actor de roles más bien secundarios (La otra Zoey, Hellraiser).

Queer fue un cuento censurado en su época por su estilo directo al describir las relaciones entre los protagonistas.

Aunque Burroughs se casó dos veces, sus tendencias homosexuales, así como sus adicciones, dominaron su vida.

Considerado uno de los padres de la generación beat, Burroughs hizo célebre un estilo de escritura fracturado y visual, con novelas como El almuerzo desnudo (1959).

"Cuando leí el libro era un chico solitario en Palermo", recordó Guadagnino ante los periodistas. "Me quedé fascinado: el romanticismo, la idea de aventura en el amor... quise ser fiel a ese chico y quería que el público se hiciera preguntas al final: ¿quién eres cuando estás solo en la cama?", añadió.

Guadagnino es autor de películas como Call me by your name o de la reciente Rivales, con Zendaya.

FUENTE: AFP