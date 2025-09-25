Conozca a los ganadores de los Premios Juventud 2025

Grupo Firme, Shakira, Carín León, Myke Towers y Natti Natasha, fueron algunos de los artistas que también triunfaron este 25 de septiembre, en las 41 categorías que reconoce esta premiación.
Mientras que Carlos Vives fue reconocido con el premio Agente de Cambio.
Asimismo, la ceremonia contó con la conducción de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, y actuaciones musicales de más de 30 artistas, entre ellos Maluma, Carlos Vives, Gloria Trevi, Marc Anthony, entre otros.
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista completa de ganadores.
Lista completa de nominados a los Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
Bad Bunny
Beéle
Carín León
Karol G - GANADORA
Myke Towers
Natti Natasha
Netón Vega
Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Mau y Ricky
Morat - GANADORES
Rawayana
La Nueva Generación Femenina
Aria Bela
De La Rose - GANADORA
Mari
Yailin La Más Viral
Yami Safdie
Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
Alex Ponce
Alleh
Beéle
Ca7riel & Paco Amoroso
DND
Kapo
La Cruz
Leo Rizzi
Roa
Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
Calle 24
Camila Fernández
Clave Especial
Esaú Ortiz
Kevin Aguilar
Línea Personal
Macario Martínez
Netón Vega
Tito Double P - GANADOR
Victor Mendivil
Girl Power
“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
“Chulo Pt.2” – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
“En 4” – Kenia Os & Anitta - GANADORAS
“Mi Rey, Mi Santo” – María José & Ana Bárbara
“Miumiu” – Sofía Reyes, Luísa Sonza & Rainao
Colaboración OMG
“Dallax” – Feid & Ty Dolla $Ign
“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
“Ojos Tristes (With The Marías)” – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías - GANADORES
“Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
“Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” – Black Eyed Peas, El Alfa Ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
“La Cuadrada” – Belinda & Tito Double P - GANADORES
“Mercedes” – Becky G & Oscar Maydon
“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia
“Por Qué Será” – Grupo Frontera & Maluma
“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
Mejor Dance Track
“2 The Moon” – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
“Como La Flor” – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro - GANADORES
“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
“Savage Funk (Dj Snake Remix)” – Anitta & Dj Snake
“Teka” – Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
“57+” – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
“Bing Bong” – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
“Degenere” – Myke Towers ft. Benny Blanco
“DTMF” – Bad Bunny - GANADOR
“Gata Only” – Floyymenor & Cris MJ
“Hay Lupita” – Lomiiel
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
“Polvo De Tu Vida” – J Balvin & Chencho Corleone
“Savage Funk” – Anitta
“Tommy & Pamela” – Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
“Adivino” – Myke Towers & Bad Bunny - GANADORES
“Carbon Vrmor” – Farruko & Sharo Towers
“Comernos” – Omar Courtz & Bad Gyal
“Gata Only (Remix)” – Floyymenor, Ozuna & Anitta
“Gatitas Sandungueras Vol.1” – Álvaro Díaz & Feid
“La Nena” – Lyanno & Rauw Alejandro
“Mamasota” – Manuel Turizo & Yandel
“Mírame” – Blessd & Ovy On The Drums
“Puro Guayeteo” – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
“Teka” – DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
“Chaparrita” – Standly & Yeri Mua
“Nubes” – De La Rose & Omar Courtz
“Real Gangsta Love” – Trueno
“Tú Et Moi” – Judeline & Mc Morena
“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B
Mejor Álbum Urbano
Cvrbon Vrmor [C_de:G_d.O.N.]. – Farruko
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - GANADOR
Elyte – Yandel
Funk Generation – Anitta
La Pantera Negra – Myke Towers
Mr. W (Deluxe) – Wisin
Rayo – J Balvin
San Blas – Boza
Sayonara: Finales Alternos – Álvaro Díaz
Tranki, Todo Pasa – Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
“2am” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
“Anestesia” – Venesti, Goyo & Slow Mike
“Cosas Pendientes” – Maluma
“Latina Foreva” – Karol G
“Nuevayol” – Bad Bunny
“Orión” – Boza & Elena Rose
“Priti” – Danny Ocean & Sech
“Soltera” – Shakira - GANADORA
Mejor Canción Pop/Rhythmic
“La_playlist.Mpeg” – Emilia
“Ley Universal” – Danny Ocean
“Loveo” – Daddy Yankee
“Nota” – Jay Wheeler & Omar Courtz
“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle - GANADORES
Mejor Canción Pop
“Bala Perdida” – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
“García” – Kany García
“Mientes” – Reik - GANADORES
“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo
“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
“¿Cómo Pasó?” – Ela Taubert
“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo - GANADORES
“Ojalá Pudiera Borrarte” – Maná & Marco Antonio Solís
“Se Va La Luz” – Black Guayaba
“Una Noche Contigo” – Juanes
Mejor Canción Pop Balada
“Abrázame” – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
“Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy - GANADOR
“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
“Roma” – Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
A Mucha Honra – Thalia
El Viaje – Luis Fonsi
Haashville – Ha*Ash
Hotel Caracas – Mau y Ricky
Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
Milagro – Sebastián Yatra
Panorama – Reik
Reflexa – Danny Ocean
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Ya Es Mañana – Morat
Tropical Hit
“Ale Ale” – Marc Anthony
“Baile Inolvidable” – Bad Bunny
“Desde Hoy” – Natti Natasha
“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
“Fuera De Lugar” – Venesti
“How Deep Is Your Love” – Prince Royce
“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
“Llorar Bonito” – Luis Figueroa
“Raíces” – Gloria Estefan
“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G - GANADORA
Tropical Mix
“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki - GANADORES
“El Caballito” – Fariana & Oro Solido
“Es Un Secreto” – Christian Alicea ft. Dj Buddha
“Hoy No Me Siento Bien” – Alejandro Sanz & Grupo Frontera
“La Culpa” – Kany García & Rawayana
“Ohnana” – Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
“Santa Marta” – Luis Fonsi & Carlos Vives
“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León
“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
“Amor” – Danny Ocean
“Mi Refe” – Beéle & Ovy On The Drums
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo
“Tengo Un Plan (Remix)” – Key-Key & Ozuna
“Uwaie” – Kapo
Mejor Álbum Tropical
Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George
Coexistencia – Luis Figueroa
Cuatro – Camilo
Eterno – Prince Royce
Muevense – Marc Anthony
Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha - GANADORA
Raíces – Gloria Estefan
Reparto – Gente De Zona
Yo Deluxe – Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
“El Amigo” – Christian Nodal
“El Amor De Mi Herida” – Carín León - GANADOR
“Mira Quién Lo Dice” – Pepe Aguilar
“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia
“Que Siga Pasando” – Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano - GANADORES
“Corazón De Piedra” – Xavi
“Dos Días” – Tito Double P & Peso Pluma
“Morena Canela” – Chino Pacas
“Si No Quieres No” – Luis R Conriquez & Netón Vega
“Tu Boda” – Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
“Amé” – Christian Nodal
“Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández - GANADORES
“Mi Eterno Amor Secreto” – Yuridia & Eden Muñoz
“Mis Amigas Las Flores” – Ángela Aguilar
“Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
“Aquí Hay Para Llevar” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme - GANADORES
“¿Qué Será De Mi Ex?” – La Adictiva
“Tengo Claro” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte
“Bandido De Amores” – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
“Con Todo Respetillo” – Joss Favela & Luis R Conriquez
“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda - GANADORES
“Traigo Saldo y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
“Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida - GANADORES
“Esa Noche” – Eslabon Armado & Macario Martínez
“Holanda” – Línea Personal
“Loco” – Netón Vega
“Me Prometí” – Ivan Cornejo
“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte
Boca Chueca, Vol.1 – Carín León - GANADOR
Eden – Eden Muñoz
Encuentros – Becky G
Evolución – Grupo Firme
Éxodo – PesoPluma
Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera
Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega
Next – Xavi
Pero No Te Enamores – Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
Diego Klein – Con Esa Misma Mirada
Emmanuel Palomares – Las Hijas De La Señora García
Fernando Colunga – Amanecer
José Ron – Papás Por Conveniencia
Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar - GANADOR
Mi Actriz Favorita
Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer – El Extraño Retorno De Diana Salazar - GANADORA
Ariadne Díaz – Papás Por Conveniencia
Livia Brito – Amanecer
Oka Giner – Las Hijas De La Señora García
Me Enamoran
Angélica Rivera y Diego Klein – Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar - GANADORES
Ariadne Díaz y José Ron – Papás Por Conveniencia
Claudia Martín y Daniel Elbittar – El Amor No Tiene Receta
Eva Cedeño y David Zepeda – A. Mar
Creador del Año
Doris Jocelyn
Federico Vigevani
Isabella Ladera
Jessica Judith Ortiz
Jorge Chacón
Creador con Causa
Aaron Murphy
Alex Serrano
Alexis Omman - GANADOR
Carlos Eduardo Espina
Jesús Morales
Best Lol
Alex Quiroz
Dani Valle
Edy Suárez
Jose Ramones
Los Chicaneros
#GettingReadyWith
Alex Barozzi
Berenice Castro - GANADORA
Chantal Torres
Florencia Guillot Dors
Yayis Villarreal
Podcast del Año
“El Bueno, La Mala Y El Feo”
“Casados y Complicados”
“Date Cuenta Podcast”- GANADOR
“Indomable con Regina Carrot”
“Se Regalan Dudas”
Stream Que Nos Pegó
Emilio Antun
Envinadas
Karime Kooler - GANADOR
La Pija y La Quinqui
La Más Draga
#ModoAvión
Alan Estrada
Katy Esquivel
Luisito Comunica
Luz Carreiro
Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
Ara y Fer - GANADORES
Esteban Cacho
Jero Freixas
Josh Juanico
Laura Biondo