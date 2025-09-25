jueves 25  de  septiembre 2025
Conozca a los ganadores de los Premios Juventud 2025

Panamá fue el epicentro de la música latina con los Premios Juventud 2025, con actuaciones inolvidables y galardones que coronaron a Karol G y Bad Bunny como protagonistas de la velada, mientras que Carlos Vives fue reconocido con el premio agente de cambio

El cantante colombiano Carlos Vives, ganador de la categoría Agente de Cambio, besa el trofeo durante la 22.ª edición de los Premios Juventud, en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

El cantante colombiano Carlos Vives, ganador de la categoría "Agente de Cambio", besa el trofeo durante la 22.ª edición de los Premios Juventud, en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

AFP/Martin Bernetti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La ceremonia de los Premios Juventud se trasladó, por primera vez, fuera de Estados Unidos, llevando su brillo a Panamá, donde las estrellas de la música y del entretenimiento hispano se congregaron en el Figali Convention Center en una noche histórica.

Durante la velada, Karol G se consagró con el premio artista premio juventud del año, mientras el boricua Bad Bunny también destacó al sumar Mejor Álbum Urbano por Debí Tirar Más Fotos y Mejor Urban Track por DtMF.

Weplash Academia de IA.
Weplash crea academia para aprender sobre Inteligencia Artificial
La actriz y cantante venezolana Evaluna Montaner y el cantante colombiano Camilo asisten a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.
Camilo anuncia gira por Puerto Rico y Estados Unidos

Grupo Firme, Shakira, Carín León, Myke Towers y Natti Natasha, fueron algunos de los artistas que también triunfaron este 25 de septiembre, en las 41 categorías que reconoce esta premiación.

Mientras que Carlos Vives fue reconocido con el premio Agente de Cambio.

Asimismo, la ceremonia contó con la conducción de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, y actuaciones musicales de más de 30 artistas, entre ellos Maluma, Carlos Vives, Gloria Trevi, Marc Anthony, entre otros.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista completa de ganadores.

Lista completa de nominados a los Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G - GANADORA

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat - GANADORES

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose - GANADORA

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

Ca7riel & Paco Amoroso

DND

Kapo

La Cruz

Leo Rizzi

Roa

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P - GANADOR

Victor Mendivil

Girl Power

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Chulo Pt.2” – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

“En 4” – Kenia Os & Anitta - GANADORAS

“Mi Rey, Mi Santo” – María José & Ana Bárbara

“Miumiu” – Sofía Reyes, Luísa Sonza & Rainao

Colaboración OMG

“Dallax” – Feid & Ty Dolla $Ign

“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull

“Ojos Tristes (With The Marías)” – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías - GANADORES

“Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

“Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” – Black Eyed Peas, El Alfa Ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

“La Cuadrada” – Belinda & Tito Double P - GANADORES

“Mercedes” – Becky G & Oscar Maydon

“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia

“Por Qué Será” – Grupo Frontera & Maluma

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Mejor Dance Track

“2 The Moon” – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

“Como La Flor” – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro - GANADORES

“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon

“Savage Funk (Dj Snake Remix)” – Anitta & Dj Snake

“Teka” – Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

“57+” – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

“Bing Bong” – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

“Degenere” – Myke Towers ft. Benny Blanco

“DTMF” – Bad Bunny - GANADOR

“Gata Only” – Floyymenor & Cris MJ

“Hay Lupita” – Lomiiel

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Polvo De Tu Vida” – J Balvin & Chencho Corleone

“Savage Funk” – Anitta

“Tommy & Pamela” – Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

“Adivino” – Myke Towers & Bad Bunny - GANADORES

“Carbon Vrmor” – Farruko & Sharo Towers

“Comernos” – Omar Courtz & Bad Gyal

“Gata Only (Remix)” – Floyymenor, Ozuna & Anitta

“Gatitas Sandungueras Vol.1” – Álvaro Díaz & Feid

“La Nena” – Lyanno & Rauw Alejandro

“Mamasota” – Manuel Turizo & Yandel

“Mírame” – Blessd & Ovy On The Drums

“Puro Guayeteo” – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

“Teka” – DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

“Chaparrita” – Standly & Yeri Mua

“Nubes” – De La Rose & Omar Courtz

“Real Gangsta Love” – Trueno

“Tú Et Moi” – Judeline & Mc Morena

“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Mejor Álbum Urbano

Cvrbon Vrmor [C_de:G_d.O.N.]. – Farruko

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - GANADOR

Elyte – Yandel

Funk Generation – Anitta

La Pantera Negra – Myke Towers

Mr. W (Deluxe) – Wisin

Rayo – J Balvin

San Blas – Boza

Sayonara: Finales Alternos – Álvaro Díaz

Tranki, Todo Pasa – Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

“2am” – Sebastián Yatra & Bad Gyal

“Anestesia” – Venesti, Goyo & Slow Mike

“Cosas Pendientes” – Maluma

“Latina Foreva” – Karol G

“Nuevayol” – Bad Bunny

“Orión” – Boza & Elena Rose

“Priti” – Danny Ocean & Sech

“Soltera” – Shakira - GANADORA

Mejor Canción Pop/Rhythmic

“La_playlist.Mpeg” – Emilia

“Ley Universal” – Danny Ocean

“Loveo” – Daddy Yankee

“Nota” – Jay Wheeler & Omar Courtz

“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino

“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle - GANADORES

Mejor Canción Pop

“Bala Perdida” – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

“García” – Kany García

“Mientes” – Reik - GANADORES

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

“¿Cómo Pasó?” – Ela Taubert

“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo - GANADORES

“Ojalá Pudiera Borrarte” – Maná & Marco Antonio Solís

“Se Va La Luz” – Black Guayaba

“Una Noche Contigo” – Juanes

Mejor Canción Pop Balada

“Abrázame” – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash

“Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy - GANADOR

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Roma” – Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

A Mucha Honra – Thalia

El Viaje – Luis Fonsi

Haashville – Ha*Ash

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Milagro – Sebastián Yatra

Panorama – Reik

Reflexa – Danny Ocean

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Ya Es Mañana – Morat

Tropical Hit

“Ale Ale” – Marc Anthony

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo

“Fuera De Lugar” – Venesti

“How Deep Is Your Love” – Prince Royce

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Llorar Bonito” – Luis Figueroa

“Raíces” – Gloria Estefan

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G - GANADORA

Tropical Mix

“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki - GANADORES

“El Caballito” – Fariana & Oro Solido

“Es Un Secreto” – Christian Alicea ft. Dj Buddha

“Hoy No Me Siento Bien” – Alejandro Sanz & Grupo Frontera

“La Culpa” – Kany García & Rawayana

“Ohnana” – Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo

“Santa Marta” – Luis Fonsi & Carlos Vives

“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León

“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

“Amor” – Danny Ocean

“Mi Refe” – Beéle & Ovy On The Drums

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

“Tengo Un Plan (Remix)” – Key-Key & Ozuna

“Uwaie” – Kapo

Mejor Álbum Tropical

Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George

Coexistencia – Luis Figueroa

Cuatro – Camilo

Eterno – Prince Royce

Muevense – Marc Anthony

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha - GANADORA

Raíces – Gloria Estefan

Reparto – Gente De Zona

Yo Deluxe – Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

“El Amigo” – Christian Nodal

“El Amor De Mi Herida” – Carín León - GANADOR

“Mira Quién Lo Dice” – Pepe Aguilar

“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia

“Que Siga Pasando” – Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano - GANADORES

“Corazón De Piedra” – Xavi

“Dos Días” – Tito Double P & Peso Pluma

“Morena Canela” – Chino Pacas

“Si No Quieres No” – Luis R Conriquez & Netón Vega

“Tu Boda” – Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

“Amé” – Christian Nodal

“Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández - GANADORES

“Mi Eterno Amor Secreto” – Yuridia & Eden Muñoz

“Mis Amigas Las Flores” – Ángela Aguilar

“Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

“Aquí Hay Para Llevar” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme - GANADORES

“¿Qué Será De Mi Ex?” – La Adictiva

“Tengo Claro” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte

“Bandido De Amores” – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

“Con Todo Respetillo” – Joss Favela & Luis R Conriquez

“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda - GANADORES

“Traigo Saldo y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

“Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida - GANADORES

“Esa Noche” – Eslabon Armado & Macario Martínez

“Holanda” – Línea Personal

“Loco” – Netón Vega

“Me Prometí” – Ivan Cornejo

“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte

Boca Chueca, Vol.1 – Carín León - GANADOR

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

Evolución – Grupo Firme

Éxodo – PesoPluma

Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega

Next – Xavi

Pero No Te Enamores – Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares – Las Hijas De La Señora García

Fernando Colunga – Amanecer

José Ron – Papás Por Conveniencia

Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar - GANADOR

Mi Actriz Favorita

Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer – El Extraño Retorno De Diana Salazar - GANADORA

Ariadne Díaz – Papás Por Conveniencia

Livia Brito – Amanecer

Oka Giner – Las Hijas De La Señora García

Me Enamoran

Angélica Rivera y Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El Extraño Retorno De Diana Salazar - GANADORES

Ariadne Díaz y José Ron – Papás Por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar – El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda – A. Mar

Creador del Año

Doris Jocelyn

Federico Vigevani

Isabella Ladera

Jessica Judith Ortiz

Jorge Chacón

Creador con Causa

Aaron Murphy

Alex Serrano

Alexis Omman - GANADOR

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Best Lol

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Alex Barozzi

Berenice Castro - GANADORA

Chantal Torres

Florencia Guillot Dors

Yayis Villarreal

Podcast del Año

“El Bueno, La Mala Y El Feo”

“Casados y Complicados”

“Date Cuenta Podcast”- GANADOR

“Indomable con Regina Carrot”

“Se Regalan Dudas”

Stream Que Nos Pegó

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler - GANADOR

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luisito Comunica

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero

Ara y Fer - GANADORES

Esteban Cacho

Jero Freixas

Josh Juanico

Laura Biondo

