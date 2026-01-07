Conozca a los nominados a los Actor Awards 2026

MIAMI.- Con el inicio de la temporada de premios, El Sindicato de Actores de Hollywood dio a conocer que los Actor Awards 2026, conocidos anteriormente como los SAG Awards, serán entregados el 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles, California.
Durante la velada, como es costumbre los actores serán los encargados de reconocer a sus compañeros nominados por producciones del séptimo arte o la pantalla chica, con la icónica estatuilla llamada The Actor.
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presentan la lista de nominados a los Actor Awards 2026.
Nominados
Reparto en una película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Pecadores
Actor masculino en un papel principal
Timothée Chalamet
Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke
Michael B. Jordan
Jesse Plemons
Actriz en un papel principal
Jessie Buckley
Rosa Byrne
Kate Hudson
Perseguir Infiniti
Emma Stone
Actor masculino en un papel secundario
Miles Caton
Benicio del Toro
Jacob Elordi
Pablo Mescal
Sean Penn
Actriz en un papel secundario
Odessa A'Zion
Amy Madigan
Ariana Grande
Wunmi Mosaku
Teyana Taylor
Conjunto de especialistas en una película
F1
Frankenstein
Misión: Imposible – Sentencia final
Una batalla tras otra
Pecadores
Reparto en una serie dramática
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
Reparto en una serie de comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Muders In The Building
The Studio
Actor masculino en una serie dramática
Sterling K Brown
Billy Crudup
Walton Goggins
Gary Oldman
Noah Wyle
Actor masculino en una serie de comedia
Ike Barinholtz
Adam Brody
Ted Danson
Seth Rogen
Martin Short
Actriz en una serie dramática
Britt Lower
Parker Posey
Keri Russell
Rhea Seehorn
Aimee Lou Wood
Actriz en una serie de comedia
Kathryn Hahn
Catalina O'Hara
Jenna Ortega
Jean Smart
Kristin Wiig
Actor masculino en una película para televisión o miniserie
Jason Bateman
Owen Cooper
Stephen Graham
Charlie Hunnam
Mateo Rhys
Actriz en una película para televisión o miniserie
Claire Danes
Erin Doherty
Sarah Snook
Christine Tremarco
Michelle Williams
Conjunto de especialistas en una serie de comedia o drama
Andor
Landman
The last of us
El juego del calamar
Stranger Things