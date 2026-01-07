miércoles 7  de  enero 2026
PREMIOS

Conozca a los nominados a los Actor Awards 2026

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presentan la lista de nominados a los Actor Awards 2026, antes conocidos como SAG Awards

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la sala de prensa con el premio a la mejor interpretación de un actor masculino en un papel principal en una película por A Complete Unknown durante la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.&nbsp;

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la sala de prensa con el premio a la mejor interpretación de un actor masculino en un papel principal en una película por "A Complete Unknown" durante la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Con el inicio de la temporada de premios, El Sindicato de Actores de Hollywood dio a conocer que los Actor Awards 2026, conocidos anteriormente como los SAG Awards, serán entregados el 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles, California.

Durante la velada, como es costumbre los actores serán los encargados de reconocer a sus compañeros nominados por producciones del séptimo arte o la pantalla chica, con la icónica estatuilla llamada The Actor.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presentan la lista de nominados a los Actor Awards 2026.

Nominados

Reparto en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Pecadores

Actor masculino en un papel principal

Timothée Chalamet

Leonardo DiCaprio

Ethan Hawke

Michael B. Jordan

Jesse Plemons

Actriz en un papel principal

Jessie Buckley

Rosa Byrne

Kate Hudson

Perseguir Infiniti

Emma Stone

Actor masculino en un papel secundario

Miles Caton

Benicio del Toro

Jacob Elordi

Pablo Mescal

Sean Penn

Actriz en un papel secundario

Odessa A'Zion

Amy Madigan

Ariana Grande

Wunmi Mosaku

Teyana Taylor

Conjunto de especialistas en una película

F1

Frankenstein

Misión: Imposible – Sentencia final

Una batalla tras otra

Pecadores

Reparto en una serie dramática

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Reparto en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Muders In The Building

The Studio

Actor masculino en una serie dramática

Sterling K Brown

Billy Crudup

Walton Goggins

Gary Oldman

Noah Wyle

Actor masculino en una serie de comedia

Ike Barinholtz

Adam Brody

Ted Danson

Seth Rogen

Martin Short

Actriz en una serie dramática

Britt Lower

Parker Posey

Keri Russell

Rhea Seehorn

Aimee Lou Wood

Actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn

Catalina O'Hara

Jenna Ortega

Jean Smart

Kristin Wiig

Actor masculino en una película para televisión o miniserie

Jason Bateman

Owen Cooper

Stephen Graham

Charlie Hunnam

Mateo Rhys

Actriz en una película para televisión o miniserie

Claire Danes

Erin Doherty

Sarah Snook

Christine Tremarco

Michelle Williams

Conjunto de especialistas en una serie de comedia o drama

Andor

Landman

The last of us

El juego del calamar

Stranger Things

