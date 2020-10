Consuegra de Peniche niega ser la culpable de su separación

Ante estas declaraciones, Sharis Cid rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos al programa mexicano Ventaneando.

"Yo estoy como siempre dando la cara por mi familia, que son la familia Cid y los Peniche, porque desde el día que Kristal se casó con Brandon para mí ha sido una familia, y somos tan unidos...", expresó la actriz mexicana, quien levantó la voz por todas las mujeres que son difamadas.

"Levanto la voz por todas las mujeres que somos violentadas, difamadas, que no es posible que se nos trate de esta manera. Que de la nada inventen algo tan bajo porque ahorita todo el mundo habla del tema, de la violencia contra la mujer, ni una más", indicó Cid.

"A todos mis amigos de Ventaneando se los digo, ni una más porque yo soy una mujer fuerte y se me resbala. Levanto la cara y me agarro de la mano de Dios, pero si no fuera fuerte, si no tuviera esta familia tan hermosa, tú no sabes -como lo que pasó con mi querido amigo Xavier Ortiz- si por una nota como esta puedo llegar a tirarme al piso. No tienen idea de lo que pueden llegar a lastimar y de lo que pueden llegar a hacer con tanta maldad en sus corazones", acotó Sharis Cid de 50 años de edad, quien aseguró una vez más que lo dicho contra ella son difamaciones.

"Me vienen a involucran porque no saben qué decir. No porque soy guapa, no porque soy lo que quieran, no. Es por maldad. Me van a ver con la cabeza en alto, queriendo a la familia Peniche, a Gaby que es mi amiga, que nos hablamos diario para conversar. Ahorita nos quedamos así: 'hazme el favor'.", expresó Sharis. "A mi Arturo que lo quiero y lo que más deseo en el mundo es que ellos dos estén bien".

"... y levantar la voz por todas las mujeres porque no es justo que se nos difame y que se nos siga haciendo daño", finalizó la consuegra de Arturo Peniche.