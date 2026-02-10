Entre aplausos, emoción y sueños cumplidos abrió sus puertas el Teatro Miami en Medley

MEDLEY.- Entre abrazos, fotos, reencuentros y miradas curiosas, el Teatro Miami , ubicado en la 7265 NW 74th St Unit 2, Medley, FL 33166, encendió sus luces por primera vez, marcando el inicio de una nueva historia para la escena cultural del sur de la Florida.

El pasado viernes 7 de febrero, el espacio abrió oficialmente sus puertas en medio de un ambiente donde se mezclaban la emoción, el orgullo y la sensación de estar viviendo un momento importante para el arte local.

La sede tiene capacidad total para 250 personas, 187 en su sala principal, y suma además un piano bar con espacio para entre 50 y 60 asistentes. La propuesta no termina ahí. Comedia en vivo, música en directo y actividades posteriores a las funciones forman parte de la experiencia. La idea es clara: que la gente no solo vaya a ver teatro, sino a vivirlo.

Para Elizabeth Rodríguez, una de las propietarias, la apertura representa mucho más que un proyecto empresarial; es la materialización de un anhelo construido junto a sus aliados.

"Este es el sueño de cuatro amigos: Olga, Mijaíl, Daniel y una servidora. Queríamos traer algo nuevo porque acá en Medley que no existía nada de esto. Es una zona que está creciendo de a poquito. Nosotros queríamos aportar algo más y que no hubiera la justificación de que no existe el teatro acá. También que las personas entiendan que Miami no es solo playas y carreteras, también tenemos teatros".

Y si algo quedó claro durante la inauguración, es que el espacio escénico, para ellos, es más que un escenario.

“La gente necesita ese calor, no se puede perder ese calor. El teatro ha existido toda la vida. Es una de las cosas que nunca va a morir. El teatro no muere", agregó Rodríguez.

El recinto cultural, además, no nació desde la distancia. Fue construido literalmente con las manos de quienes hoy lo dirigen, y Olga Thomas lo resume con orgullo y todavía con asombro:

“Hemos sido nosotros cuatro. O sea, cada pared, cada tornillo, lo hemos puesto nosotros. Como diría Daniel Felipe, las cuatro columnas del Teatro Miami la levantamos juntos. Literalmente estamos muy orgullosos de nosotros mismos. Yo por lo menos no he caído todavía en que somos dueños de un teatro que tiene muchísimo que regalar”.

Detrás de todo eso hay más. También hay historias de reinvención, muy cercanas a la realidad de muchos artistas migrantes. Mijaíl Mulkai lo describe desde la experiencia personal.

“Nos ha tocado reinventarnos muchas veces. La vida se trata de eso, también de reinventarse. Las victorias se cuentan por las veces que uno se levanta, no por las veces que nos caemos. Y esto es otro de mis sueños hecho realidad.”

La obra que abrió el telón

La primera función tuvo un momento especialmente simbólico con la puesta en escena de “El gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas”, del dramaturgo cubano Abilio Estévez, una obra que explora desde el simbolismo temas como la memoria, la identidad, las estructuras sociales y las realidades humanas desde una mirada crítica y profundamente emocional.

La pieza se mueve entre lo metafórico y lo social, abordando reflexiones sobre los sistemas, las ilusiones colectivas y las dinámicas que marcan la vida de las personas, con referencias que dialogan con la historia de Cuba y con las experiencias que han marcado a varias generaciones de cubanos dentro y fuera de la isla, elementos muy presentes en la obra del autor y que conectan con la sensibilidad del público del exilio.

Durante la noche inaugural, el director José Manuel Domínguez destacó lo que representa llevar este texto a escena, especialmente en un contexto cultural como Miami.

“Abilio es el autor de la nostalgia. El autor de la memoria. Es uno de los grandes autores de la historia de la literatura cubana. Está vivo todavía, pero estoy seguro de que va a estar sembrado en la historia de nuestros grandes escritores. Así es que hacer un estreno mundial y presentar a Abilio es un gran privilegio. Abrir un teatro en una ciudad como Miami es casi un milagro. Un honor. Es de verdad una tremenda oportunidad. Y estamos contentísimos. Estamos súper excitados. Todos los actores están felices. Tenemos un elenco maravilloso. Ha sido una obra exquisita para trabajar, un texto luminoso pero a la vez oscuro, ácido, duro, cortante, pero también con una mirada hacia afuera, no mirando hacia otros sitios, mirando hacia el horizonte, soñando con que afuera se puede hacer más. Así es que yo creo que cualquier artista estaría orgulloso de poder hacer algo así."

Un teatro para todos

La visión del Teatro Miami no se limita a una sola forma de arte. La meta es abrir el espacio a múltiples expresiones culturales.

“Vamos a hacer todo tipo de teatro: comercial, divertido, standup comedy, Podcast. Hay un piano bar arriba con música para después de las funciones, tambien apostamos por el microteatro. Abrimos desde hoy de viernes a domingo y a partir de marzo desde el jueves. Así que aprovecho y ya lo estoy anunciando directamente para darle una plataforma a los jóvenes actores, un sitio donde los puedan venir a ver y sea como una cantera actoral que Miami necesita. También es un venue para conferencias para el que quiera alquilar el teatro y hacer su espectáculo es bienvenido. Estamos abiertos absolutamente a todo", aseguró Mulkai.

Una apuesta que suma apoyos

La cita también reunió a empresarios, artistas y figuras culturales que ven en el proyecto una oportunidad real para la comunidad creativa.

La empresaria cubanoamericana Laura Amores lo resume desde lo emocional:

“Súper orgullosa de poder apoyar a mis amigos, sobre todo porque era el sueño de mi gran amiga Elizabeth. Estoy extremadamente feliz, sobre todo porque estamos abriendo un espacio para esos jóvenes que tienen esas ilusiones y para esas nuevas ideas en desarrollo que buscan lugares que no hay. Y entonces pues aquí lo tenemos, estamos abriendo las puertas para todos esos emprendedores.”

El actor cubano Héctor Noa, quien también asistió al lanzamiento lo ve desde el afecto y la admiración profesional que siente por su colega Mijaíl Mulkai.

“Para mí es un placer enorme. Cuando me enteré que él iba a abrir este espacio y que iba a estar aquí hoy enseguida me puse en contacto con él porque a Mijail, personalmente me une la amistad y de una manera muy profunda. Lo quiero muchísimo y además para mí es de los más grandes actores de su generación.”

Más que tablas

El Teatro Miami proyecta convertirse en un espacio cultural integral, incluyendo clases de teatro para niños y adultos mayores, y apostando por una identidad multicultural que refleje la diversidad de la región.

Porque más allá del edificio, la apuesta es crear un lugar donde el arte tenga casa, donde las historias encuentren escenario y donde nuevas generaciones puedan confluir y subirse al telón sin pedir permiso.