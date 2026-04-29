miércoles 29  de  abril 2026
TEATRO

Rachel Zegler se estrena en Broadway con "Evita" tras éxito en Londres

El espectáculo protagonizado por Rachel Zegler en el papel de la primera dama argentina Eva Perón tendrá un nuevo hogar en la ciudad de Nueva York en 2027

La homenajeada Rachel Zegler asiste a la gala Glamour Women of the Year en The Plaza el 4 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

La homenajeada Rachel Zegler asiste a la gala Glamour Women of the Year en The Plaza el 4 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Dimitrios Kambouris
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los amantes del teatro han recibido una gran noticia esta semana: el restreno de Evita llega oficialmente a Broadway. El espectáculo protagonizado por Rachel Zegler en el papel de la primera dama argentina Eva Perón tendrá un nuevo hogar en la ciudad de Nueva York a partir de la primavera de 2027.

La obra se presentó inicialmente en el West End de Londres de junio de 2025 a septiembre de 2026.

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La página oficial de Instagram del espectáculo anunció la noticia recientemente, junto con una foto del nuevo cartel de Broadway que muestra una imagen azul y blanca de Evita con una corona. El cartel reza: Evita en Broadway.

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Según Variety, la actriz que interpretó a Blancanieves retomará su papel en las funciones de Nueva York, que se celebrarán en el Teatro Shubert. El espectáculo, creado por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, estará dirigido por Jamie Lloyd.

“Interpretar el brillante espectáculo de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en Londres fue un sueño hecho realidad, pero poder colaborar una vez más con Jamie para llevar Evita a Broadway es una oportunidad única en la vida (...) Estoy ansiosa por actuar en mi ciudad natal, Nueva York”, declaró Zegler en un comunicado.

Éxito en Londres

La reposición londinense de Evita en el London Palladium ganó dos premios Olivier. La propia Zegler también recibió el premio a Mejor Actriz en un Musical.

La obra narra la vida de Perón, incluyendo su ascenso al poder y su prematura muerte, con canciones como Oh What a Circus, Buenos Aires, Another Suitcase in Another Hall, You Must Love Me y la famosa Don't Cry for Me, Argentina.

La interpretación de la última canción se hizo viral ya que Zegler asombró al público londinense al actuar desde el balcón del teatro, cuya imagen se proyectó dentro del recinto. Los transeúntes también se quedaron fuera para ver la actuación.

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