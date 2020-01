Coreógrafo y bailarín Michel Valdés expande su estilo único por el mundo

“Cuando llegué a casa de Marc pensaba que le iba a dar clases solo a él y a sus hijos, pero la sorpresa fue encontrarme ahí a David y Victoria Beckham, quienes también tomaron clases de salsa. Saber que David y Marc habían visto mi coreografía del tema Parecen viernes, me dio un orgullo inmenso. Es una emoción muy grande saber que lo que uno hace cruza todas las fronteras. Me inspiró mucho compartir con ellos. Son personas muy sencillas y humildes que en todo momento reconocieron mi trabajo, jamás imaginé que me fuera a pasar algo así”, dijo Valdés sobre el encuentro.

Pero la Academia Baila con Micho no solo ha hecho noticia por sus alumnos, que van desde súper estrellas a jóvenes y niños de todo el condado, sino porque desde este próximo mes de marzo, Michel Valdés comenzará a acreditar a todo aquel amante del baile que quiera propagar su estilo alrededor del mundo.

“Formaremos maestros que quieran dar clases con mi técnica, BCM Style. Será un curso presencial bastante intenso con todo lo que tiene que ver con la creación de nuestras coreografías y tendencias. Y luego se podrá continuar el proceso a través de una plataforma en línea por medio de la cual seguirán avanzando”, declaró el bailarín graduado de la Escuela Nacional de Arte de Cuba, ENA.

Sobre la academia

Apoyado por sus alumnos -un cuerpo de baile conformado por niños, jóvenes y adultos- Valdés ha internacionalizado el cubatón, incluso más que los propios exponentes del género, logrando no solo exportar este ritmo, sino que diversificar su oferta llegando a impartir el guaguancó y los ritmos afrocubanos como ninguna otra escuela de baile en EEUU.

“El cubatón fue el primer ritmo en el que me enfoqué, y ahí radica el éxito de la Academia Baila con Micho. Cuando surgió el género, me propuse apoyar a nuestros artistas, porque si no nos apoyamos entre nosotros, no nos va a apoyar nadie. De hecho, antes de que el cubatón adquiriera popularidad, yo ya trabajaba el reguetón fusionado con la timba cubana”, afirmó Micho, quien llegó a Miami tras cruzar la frontera de México a EEUU.

“Estuve 6 años viviendo en tierras aztecas con mi mamá, pero allá no encontré el movimiento artístico del que pude empaparme aquí. Decidí cruzar la frontera arriesgándolo todo, recuerdo que mi mamá no quería que yo viniera, pero aproveché un viaje de ella a Cuba y decidí cruzar. Cuando ella regresó a México, yo ya estaba aquí, eso fue tremendo…”, recordó el bailarín, que asegura que el éxito de su carrera se lo debe a esa travesía y a su esposa, Anays González Valdés.

“La responsable de que Baila con Micho exista es la jefa [Anays]. A ella se le ocurrió abrir una escuela de baile porque creía en mi talento mucho más que yo. Muchas personas nos dijeron: ‘¡Están locos! En Miami todo el mundo sabe bailar’, pero aun así nos arriesgamos, incluso sin tener capital para comenzar. Anays es el pilar de todo esto. Ella me ha enseñado a pensar en el futuro y a saber proyectar lo que he aprendido”, agregó.

Cambiando la vida de los niños

Sin duda, uno de los aportes más grandes de la Academia Baila con Micho se ha manifestado por medio de la transformación de la vida de cientos de niños que han pasado por sus aulas, y a los que ha llevado a compartir escenario con grandes estrellas de la música como Gilberto Santa Rosa.

“Gracias al baile los niños adquieren una confianza en sí mismos que es inmensa. Se alejan de las tabletas, de los teléfonos y se enamoran de la danza. Niños que han comenzado con nosotros, hoy en día son los bailarines más importantes de sus escuelas y hasta son influencers, un sueño que nació bajo el hashtag #MiniMicho”, dijo Valdés, quien con sus alumnos ha llegado incluso al escenario de Premios Juventud.

“Lo que yo hago no lo veo como un trabajo porque es lo que amo. Nací con este talento y lo desarrollo todos los días con gratitud. Siento una pasión cuando bailo que es indescriptible. Cuando la gente me escucha o me ve, a través de las redes sociales, dar gritos, es porque me emociona el desarrollo de mis alumnos. Eso me llena de satisfacción”, finalizó.

Este 2020 la Academia Baila con Micho realizará una gira nacional e internacional promoviendo sus certificaciones, un tour con el que esperan visitar Europa y América Latina. Si desea saber más acerca de esta academia, visite su perfil en Instagram @bailaconmicho.