Expríncipe Andrés entrega residencia real en East Lodge

MIAMI.- El expríncipe Andrés continúa saboreando las amargas consecuencias de su relación con Jeffrey Epstein . Ahora, Andrés Mountbatten-Windsor ha cedido el contrato de arrendamiento que poseía de otra residencia real ubicada en East Lodge.

Según información de la BBC, el hermano del rey Carlos III alquilaba esta propiedad desde febrero de 1998 a Crown Estate.

Se trata de una cabaña catalogada como Grado II que el expríncipe comenzó a arrendar para un miembro del personal en términos comerciales, que aún vive allí, según un informe presentado por Crown Estate al Comité de Cuentas Públicas en noviembre de 2025.

Para agosto del año pasado, Andrés había estado pagando aproximadamente unos 17.293 dólares en alquiler anual por la propiedad.

Fin del contrato

Aunque se prevé que los términos del arrendamiento concluían en julio de 2027, la BBC señala que el desalojo anticipado pudo ser debido a una solicitud de Libertad de Información que se solicitó en enero sobre la residencia por parte del medio anteriormente citado.

"Desde entonces… hemos recibido una solicitud para que consideremos la rescisión anticipada del contrato de arrendamiento", dijo Crown Estate a la BBC.

Esta es la segunda propiedad que Andrés debe entregar tras resurgir su escandaloso vínculo con Epstein, además de ser despojado de sus títulos reales.

En octubre de 2025, el segundo hijo de la reina Isabel II fue desalojado de la Royal Lodge, hogar que ocupó por más de dos décadas.

En aquel momento trascendió que el expríncipe pagaba una renta irrisoria por la propiedad.