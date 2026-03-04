miércoles 4  de  marzo 2026
CORONA

Expríncipe Andrés entrega residencia real en East Lodge

Esta es la segunda propiedad que Andrés debe entregar tras resurgir su escandaloso vínculo con Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El expríncipe Andrés continúa saboreando las amargas consecuencias de su relación con Jeffrey Epstein. Ahora, Andrés Mountbatten-Windsor ha cedido el contrato de arrendamiento que poseía de otra residencia real ubicada en East Lodge.

Según información de la BBC, el hermano del rey Carlos III alquilaba esta propiedad desde febrero de 1998 a Crown Estate.

Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos, declaró Carlos III
REALEZA

Los momentos que han sacudido el reinado de Carlos III
El músico colombiano Antonio Medellín. 
MÚSICA

Antonio Medellín, el compositor colombiano que destaca en Hollywood

Se trata de una cabaña catalogada como Grado II que el expríncipe comenzó a arrendar para un miembro del personal en términos comerciales, que aún vive allí, según un informe presentado por Crown Estate al Comité de Cuentas Públicas en noviembre de 2025.

Para agosto del año pasado, Andrés había estado pagando aproximadamente unos 17.293 dólares en alquiler anual por la propiedad.

Fin del contrato

Aunque se prevé que los términos del arrendamiento concluían en julio de 2027, la BBC señala que el desalojo anticipado pudo ser debido a una solicitud de Libertad de Información que se solicitó en enero sobre la residencia por parte del medio anteriormente citado.

"Desde entonces… hemos recibido una solicitud para que consideremos la rescisión anticipada del contrato de arrendamiento", dijo Crown Estate a la BBC.

Esta es la segunda propiedad que Andrés debe entregar tras resurgir su escandaloso vínculo con Epstein, además de ser despojado de sus títulos reales.

En octubre de 2025, el segundo hijo de la reina Isabel II fue desalojado de la Royal Lodge, hogar que ocupó por más de dos décadas.

En aquel momento trascendió que el expríncipe pagaba una renta irrisoria por la propiedad.

Harry Styles aborda cómo le impactó fallecimiento de Liam Payne

Cantante Danui estrena el merengueton "Delito"

Harvey Weinstein enfrenta nuevo juicio por violación en abril

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

El Supremo confirma que jueces deben exigir pruebas de "persecución convincente" a solicitantes de asilo

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine
INSóLITO

Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPUESTA

Manny Morales se postula para liderar policía de La Habana en una Cuba libre