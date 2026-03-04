Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella llegan a Miami con la gira El Último Baile. Los artistas retumbarán el Kaseya Center el sábado 7 de marzo de 2026. Más información: www.kaseyacenter.com .

ENTRETENIMIENTO Roc Nation confirma que espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl es el más visto

The Westchester Cultural Arts Center

El CCEMiami, el Miami-Dade County Auditorium “Away from Home Series” y Roxy Theatre Group presentan a Daniela Padrón en Bach to Venezuela, un homenaje musical al álbum que marcó el inicio de su carrera internacional. La cita es el 7 de marzo a las 8:00 p.m.. Más información en www.ticketplate.com.

Escena

Hialeah Park & Casino

La 13° edición de 305 Day vuelve para celebrar la música, cultura, creatividad y el orgullo local de Miami, uniendo a artistas, creadores, negocios locales, marcas y a la comunidad en un día inolvidable. La cita es el 7 de marzo, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.. Más información en www.305day.com.

Arsht Center

La pieza Turandot , última obra del maestro Puccini, llega a la Ziff Ballet Opera House con una producción que combina tradición con innovación, haciendo de esta historia una obra inmersiva y electrizante. Del 7 al 10 de marzo. Más información en www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Visu Contemporary

El artista brasileño Rubem Robierb expone Roots to Fly, una muestra que presenta esculturas y pinturas e invita a reflexionar sobre origen e identidad. La exhibición está disponible hasta el 15 de marzo. Más información en www. visugallery.com.

Letras

CCEMiami

Carlota Caulfield es la invitada del Miércoles Literario del Centro Cultural Español de Miami (CCEMIAMI). La autora conversará sobre su poemario bilingüe Aligrafías / Wingraphies. Puede sintonizar el evento en el canal de Youtube BAQUIANA TV, el 11 de marzo a las 12:00 m. Más información en www.ccemiami.org.