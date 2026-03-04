miércoles 4  de  marzo 2026
MÚSICA

Cantante Danui estrena el merengueton "Delito"

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Santa Marta, con un concepto completamente playero

El cantante Danui.&nbsp;

El cantante Danui. 

Cortesía/MNager
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante venezolano Danui regresa con Delito, un merengueton vibrante que se mueve entre la picardía, el deseo y esa tensión tan conocida de cuando alguien no termina de decidirse. Este sencillo apuesta por un sonido urbano con ADN caribeño y una energía pensada para encender cualquier pista.

Delito gira alrededor de una escena muy concreta: una noche de copas, química evidente y una mujer que duda entre dejarse llevar o frenar la historia antes de que empiece.

Lee además
Silvestre Dangond durante su gira internacional.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
ENTRETENIMIENTO

Roc Nation confirma que espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl es el más visto

En medio de ese juego aparece la frase que da sentido a todo el tema “yo me compro el lío por ti”, una expresión popular entre jóvenes venezolanos que aquí se convierte en declaración de intenciones: asumir el riesgo, cargar con las consecuencias y elegir el momento sin mirar atrás. El coro, construido sobre el repetitivo y contagioso “no, no… sí, sí”, captura esa dualidad emocional que todos hemos vivido alguna vez.

La canción fue producida por Blow en Medellín y escrita junto al compositor y artista venezolano Leo José Colina Flores, en una sesión de estudio que partió de una idea sencilla: retratar ese instante en el que la pasión choca con la indecisión. El resultado es un tema enérgico, bailable y directo, que mantiene una esencia urbana sin recurrir a lo explícito, y que confirma la intención de Danui de consolidar una identidad fresca dentro del merengue urbano, uno de los ritmos que más crecimiento viene mostrando en la escena latina.

Videoclip

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Santa Marta, con un concepto completamente playero. Playas, mar abierto y un velero en Taganga enmarcan una narrativa visual que refuerza el espíritu juvenil del sencillo y la conexión de Danui con una estética caribeña clara y coherente.

Embed

En paralelo, el artista impulsará el tema con una campaña digital centrada en TikTok, apoyándose en creadores de contenido y dinámicas de lip sync para potenciar el gancho del coro y amplificar su alcance orgánico.

Con Delito, Danui no solo entrega una canción para bailar, sino una frase que resume su actitud: si hay conexión, que no haya dudas. Y si hay riesgo, que valga la pena.

Temas
Te puede interesar

Barbra Streisand planea posible homenaje a Robert Redford en los Óscar

Cineastas de cortometrajes nominados al Óscar ven apertura en la industria

Emilio Estefan celebra cumpleaños 73, con éxito y pasión por la música

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Te puede interesar

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El senador demócrata por Virginia Tim Kaine
INSóLITO

Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPUESTA

Manny Morales se postula para liderar policía de La Habana en una Cuba libre

La presidenta de México Claudia Sheinbaum acepta la cooperación de EEUU en la lucha contra las drogas, pero a la soberanía. - AFP
NARCOTRÁFICO

México incauta más de 100,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa