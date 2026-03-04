Cantante Danui estrena el merengueton "Delito"

MIAMI.- El cantante venezolano Danui regresa con Delito, un merengueton vibrante que se mueve entre la picardía, el deseo y esa tensión tan conocida de cuando alguien no termina de decidirse. Este sencillo apuesta por un sonido urbano con ADN caribeño y una energía pensada para encender cualquier pista.

Delito gira alrededor de una escena muy concreta: una noche de copas, química evidente y una mujer que duda entre dejarse llevar o frenar la historia antes de que empiece.

En medio de ese juego aparece la frase que da sentido a todo el tema “yo me compro el lío por ti”, una expresión popular entre jóvenes venezolanos que aquí se convierte en declaración de intenciones: asumir el riesgo, cargar con las consecuencias y elegir el momento sin mirar atrás. El coro, construido sobre el repetitivo y contagioso “no, no… sí, sí”, captura esa dualidad emocional que todos hemos vivido alguna vez.

La canción fue producida por Blow en Medellín y escrita junto al compositor y artista venezolano Leo José Colina Flores, en una sesión de estudio que partió de una idea sencilla: retratar ese instante en el que la pasión choca con la indecisión. El resultado es un tema enérgico, bailable y directo, que mantiene una esencia urbana sin recurrir a lo explícito, y que confirma la intención de Danui de consolidar una identidad fresca dentro del merengue urbano, uno de los ritmos que más crecimiento viene mostrando en la escena latina.

Videoclip

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Santa Marta, con un concepto completamente playero. Playas, mar abierto y un velero en Taganga enmarcan una narrativa visual que refuerza el espíritu juvenil del sencillo y la conexión de Danui con una estética caribeña clara y coherente.

En paralelo, el artista impulsará el tema con una campaña digital centrada en TikTok, apoyándose en creadores de contenido y dinámicas de lip sync para potenciar el gancho del coro y amplificar su alcance orgánico.

Con Delito, Danui no solo entrega una canción para bailar, sino una frase que resume su actitud: si hay conexión, que no haya dudas. Y si hay riesgo, que valga la pena.