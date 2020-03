Coronavirus: Estefan Enterprises garatinza trabajo a sus empleados a través de CVS Health

Los Restaurantes y hoteles en el sur de Florida, Orlando y Vero Beach, operados por Estefan Enterprises han recibido el mandato de cerrar o restringir las operaciones comerciales con el fin de frenar la propagación de COVID-19. Estefan Kitchen Miami Design District, Larios On The Beach Ocean Drive, Estefan Kitchen Orlando, The Wave at Costa d’Este en Vero Beach y el hotel Cardozo South Beach han sido cerrados temporalmente con la excepción de que ofrecen comida para llevar y servicio de entrega a domicilio en todos los restaurantes.