Coronavirus: Fallece el músico John Prine a los 73 años

Después de que la esposa y mánager de John Prine, Fiona, diera positivo por coronavirus en marzo, él fue hospitalizado por un "inicio repentino de los síntomas". A principios de abril ella reveló que su esposo tenía neumonía en ambos pulmones.

Nacido en 1946, John Prine empezó a tocar en Chicago a finales de los sesenta, contribuyendo a su creciente escena folk. Publicó su primer disco homónimo en 1971 (gracias en parte al apoyo de Kris Kristofferson) e inició así una aplaudida trayectoria, con fans declarados como Bob Dylan.

Ganó su primer Grammy en 1992 por 'The missing years' como Mejor Álbum de Folk Contemporáneo, algo que repetiría en 2006 por 'Fair & Square'. Entre multitud de reconocimientos, la música de John Prine ha sido galardonada en los Americana Music Awards, el Nashville Songwriters Hall of Fame o el Grammy Hall of Fame. Su último disco, tras trece años de silencio, fue 'The tree of forgiveness' en 2018.

John Prine luchó contra el cáncer de células escamosas en 1998. Su cirugía requirió la extirpación de un tumor pequeño y una parte de su cuello. Aunque se recuperó, encontró que su voz se alteraba a un registro más grave. El Álbum de 2005 'Fair & Square' reflexiona sobre esta experiencia.

John Prine fue una gran influencia en multitud de artistas, entre los que destacan My Morning Jacket, Drive-By Truckers o Bon Iver. Entre los que ya se han despedido de él en redes sociales están Bruce Springsteen, Nils Lofgren, Margo Price o Roseanne Cash.