Corte australiana descarta caso de difamación contra la actriz Rebel Wilson

La actriz y comediante australiana Rebel Wilson asiste al estreno de "Bride Hard" en el Teatro del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) en Los Ángeles el 18 de junio de 2025.

SÍDNEY.- Una corte de la ciudad australiana de Sídney descartó este miércoles un caso de difamación contra la actriz de cine Rebel Wilson . Wilson, estrella de éxitos de Hollywood como Damas en guerra y Notas perfectas, fue acusada de difamación por la actriz Charlotte MacInnes.

La denuncia se centra en mensajes de Instagram y comentarios de Wilson en los que sugiere que MacInnes cambió la versión sobre un caso de acoso sexual que habría enfrentado, con el fin de promover su carrera.

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El proceso ante la corte federal se centró en un incidente en el que MacInnes y una productora compartieron una ducha en un apartamento después de bañarse en la playa de Bondi, durante la filmación de la película The Deb, que marcó el debut cinematográfico de Wilson.

La jueza Elizabeth Raper desestimó el caso y ordenó a MacInnes pagar los costos.

FUENTE: AFP