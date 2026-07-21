martes 21  de  julio 2026
PLATAFORMAS

Netflix compra empresa de IA de Ben Affleck

La empresa se dedica a crear modelos de IA basados en diarios de una producción que ya existe para que cineastas los introduzcan en el proceso de postproducción

Logo de la plataforma de streaming Netflix.

Logo de la plataforma de streaming Netflix.

PATRICK T. FALLON/ AFP

LOS ÁNGELES.- El coloso del entretenimiento Netflix oficializó la compra de InterPositive, la empresa de Inteligencia Artificial (IA) creada por el actor Ben Affleck, por un valor de 587 millones de dólares.

La empresa reveló en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) que el pago se efectuó en efectivo "como una combinación de negocios por un precio total de aproximadamente 587 millones de dólares".

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El documento fue incluido en el formulario 10-Q de la compañía presentado el pasado viernes y, si bien evita mencionar a la empresa del actor estadounidense específicamente, referencia el acuerdo del pasado 5 de marzo, momento en el que Netflix hizo pública la adquisición de InterPositive.

Herramienta para cineastas

Fundada en 2022 en Los Ángeles, la empresa de Affleck se dedica a crear modelos de IA basados en los diarios de una producción que ya existe para que los cineastas los puedan introducir en el proceso de postproducción.

El primer modelo de esta empresa fue entrenado "para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta", explicó el actor en un comunicado.

Con esta nueva adquisición, el gigante del entretenimiento sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA.

A finales de 2025, Disney anunció que invertiría 1.000 millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

FUENTE: EFE

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