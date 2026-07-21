martes 21  de  julio 2026
JUSTICIA

Juez de Nueva York confirma la audiencia de Maduro y Flores para este 22 de julio

La nueva sesión del proceso judicial se dedicará a poner del conocimiento de la defensa nuevas pruebas de la fiscalía sobre cargos federales, explicó abogado

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York.

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El juez de la Corte Federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, confirmó para este miércoles la audiencia a la que deben comparecer Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para dar seguimiento al proceso judicial que se les sigue en EEUU por cargos de conspiración por narcoterrorismo y narcotráfico, entre otros delitos federales.

Está previsto que en la sesión judicial el juez exponga a los equipos de defensa de los dos procesados exjefes del régimen de Venezuela las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense, según explicó el abogado Nizar El Fakih, que hace seguimiento al proceso judicial iniciado tras la captura de la pareja el 3 de enero de este 2026.

Lee además
Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo
La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York.
JUSTICIA

Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

Esta audiencia no contempla decisión alguna del juez Hellerstein sobre el inicio del juicio de Maduro y Flores, quienes se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

Más pruebas contra Maduro

Ante las nuevas pruebas, los equipos de abogados que lideran por separado Barry Pollack y Mark Donnelly afinarían sus estrategias de defensa en la que no se descarta la pretensión de anular el proceso con base en el procedimiento de la detención de Maduro y Flores.

No trascendió en qué consisten las pruebas presentadas por la justicia ante el juez federal.

Se ha comentado incluso que podría llegarse a alguna declaración de culpabilidad para llegar a acuerdos con la fiscalía, pero los abogados mantienen cautela en cómo pueden enfrentar los graves cargos fiscales.

La audiencia estaba fijada en principio para el 30 de junio pasado, pero la fiscalía pidió posponerla por “problemas relacionados con proveer transporte seguro y seguridad”, según un escrito consignado en la Corte, que no tuvo la oposición de los defensores de Maduro y Flores.

Más causas en EEUU

Mientras corren los lapsos del proceso penal de Nueva York, un juez federal del Distrito Sur de Florida dictó decisión contra Maduro, Diosdado Cabello y otros personeros del chavismo, por secuestro, tortura y terrorismo contra ciudadanos estadounidenses víctimas de la represión, y ordenó a pagar una indemnización de 314 millones de dólares.

También en Argentina avanza un proceso judicial contra los venezolanos impulsado por ciudadanos que fueron presos políticos del régimen, con el propósito de incorporarlo a la causa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

FUENTE: Con información Nizar El Fakih, elnacional.com, DLA

Temas
Te puede interesar

Exigen que Jorge Rodríguez declare falta absoluta de Maduro y convoque elecciones

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Meliá cesa definitivamente sus operaciones en Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

Diez patriotas sin justicia
OPINIÓN

Diez patriotas sin justicia

 Andrew Arrabaca  fue detenido por tratar de incendiar edificio de oficinas de inmigración (Facebook) 
EEUU

Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

Te puede interesar

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Una empleada trabaja en una pizzería.
CAÍDA LABORAL

Solicitudes de subsidio por desempleo repuntan en Florida en la segunda semana de julio

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

La senadora Ashley Moody.
ELECCIONES 2026

Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida