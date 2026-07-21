Juez de Nueva York confirma la audiencia de Maduro y Flores para este 22 de julio

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York.

NUEVA YORK .- El juez de la Corte Federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, confirmó para este miércoles la audiencia a la que deben comparecer Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para dar seguimiento al proceso judicial que se les sigue en EEUU por cargos de conspiración por narcoterrorismo y narcotráfico, entre otros delitos federales.

Está previsto que en la sesión judicial el juez exponga a los equipos de defensa de los dos procesados exjefes del régimen de Venezuela las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense, según explicó el abogado Nizar El Fakih, que hace seguimiento al proceso judicial iniciado tras la captura de la pareja el 3 de enero de este 2026.

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Esta audiencia no contempla decisión alguna del juez Hellerstein sobre el inicio del juicio de Maduro y Flores, quienes se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

Más pruebas contra Maduro

Ante las nuevas pruebas, los equipos de abogados que lideran por separado Barry Pollack y Mark Donnelly afinarían sus estrategias de defensa en la que no se descarta la pretensión de anular el proceso con base en el procedimiento de la detención de Maduro y Flores.

No trascendió en qué consisten las pruebas presentadas por la justicia ante el juez federal.

Se ha comentado incluso que podría llegarse a alguna declaración de culpabilidad para llegar a acuerdos con la fiscalía, pero los abogados mantienen cautela en cómo pueden enfrentar los graves cargos fiscales.

La audiencia estaba fijada en principio para el 30 de junio pasado, pero la fiscalía pidió posponerla por “problemas relacionados con proveer transporte seguro y seguridad”, según un escrito consignado en la Corte, que no tuvo la oposición de los defensores de Maduro y Flores.

Más causas en EEUU

Mientras corren los lapsos del proceso penal de Nueva York, un juez federal del Distrito Sur de Florida dictó decisión contra Maduro, Diosdado Cabello y otros personeros del chavismo, por secuestro, tortura y terrorismo contra ciudadanos estadounidenses víctimas de la represión, y ordenó a pagar una indemnización de 314 millones de dólares.

También en Argentina avanza un proceso judicial contra los venezolanos impulsado por ciudadanos que fueron presos políticos del régimen, con el propósito de incorporarlo a la causa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

FUENTE: Con información Nizar El Fakih, elnacional.com, DLA