martes 21  de  julio 2026
POLÍTICA

Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa

El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania será Mijaílo Drapati, informó Zelenski en Telegram

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el martes que destituyó a Oleksandr Sirski, comandante en jefe del ejército de Ucrania, y lo sustituye por el popular comandante de las fuerzas conjuntas, Mijaílo Drapati, en medio del descontento tras la salida del ministro de Defensa.

"He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania será Mijaílo Drapati... Estoy agradecido a Oleksandr Sirski y a cada uno de nuestros combatientes por las sólidas posiciones de Ucrania en la línea del frente", dijo Zelenski en una publicación en Telegram.

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"Servir a Ucrania siempre ha sido un honor para mí", reaccionó en Facebook el general Drapati, un excomandante del ejército de 43 años.

Oleksandr Sirsky, de 60 años, ocupaba el cargo desde 2024 y dirigió la defensa de Kiev al comienzo de la invasión rusa en 2022. Su remoción se produce tras varios días de manifestaciones en respaldo al ministro de Defensa Mijailo Fédorov, destituido el 14 de julio.

Por su parte, Fédorov, acusó a Sirsky de haber presionado a la salida y de obstaculizar su intento de reformar del ejército.

Lucha contra Rusia

Mijailo Fédorov, de 35 años, salido del mundo de la tecnología y sin haber servido en el ejército, defendía el uso masivo de nuevas tecnologías para multiplicar el potencial de los drones y reorganizar en profundidad a las fuerzas armadas.

El cese del general Sirsky es "un soplo de aire fresco" y "una nueva esperanza" en la lucha contra Rusia, celebró Fédorov.

Nacido en Rusia y formado en Moscú, Oleksandr Sirsky nunca logró desprenderse de su reputación de general con mentalidad soviética: sus detractores le reprochan que prestara poca atención a las pérdidas humanas, lo que le ha valido el apodo de "carnicero".

El presidente Zelenski anunció el 12 de julio una importante remodelación de su gobierno, con el reemplazo de la primera ministra Yulia Sviridenko y a los jefes de algunos organismos gubernamentales.

"Ucrania está cambiando su estrategia política (...) estos cambios requieren una renovación del Consejo de Ministros", dijo Zelenski en un mensaje en X.

FUENTE: Con información de AFP

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