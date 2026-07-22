Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero.

NUEVA YORK - El exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, debe comparecer este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el ejército estadounidense lo capturó en enero.

JUSTICIA Juez de Nueva York confirma la audiencia de Maduro y Flores para este 22 de julio

Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a quien había gobernado Venezuela desde 2013. Permaneciendo en el poder de manera ilegítima tras dos fallidas elecciones.

Su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interina y se ha acercado a Estados Unidos, que controla la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

La audiencia de este miércoles se espera que se centre en cuestiones de procedimiento.

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.



¿Qué se espera?

Está previsto que en la sesión judicial el juez exponga a los equipos de defensa de los dos procesados exjefes del régimen de Venezuela las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense, según explicó el abogado Nizar El Fakih, que hace seguimiento al proceso judicial iniciado tras la captura de la pareja el pasado 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos .

Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de Maduro y Flores en su residencia de Caracas. El exgobernante chavista se declaró no culpable ante la Justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

De acuerdo con un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.

Es posible que los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas, de acuerdo con ese medio.

El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.

FUENTE: Con información de EFE/AFP