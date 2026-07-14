martes 14  de  julio 2026
JUSTICIA

Revelan nueva imagen de Damián Valdez Galloso a dos semanas de volver a la corte por el caso El Taiger

La fotografía más reciente del hombre acusado de asesinato en primer grado por la muerte del reguetonero cubano fue divulgada cuando el proceso judicial entra en una etapa clave antes del juicio

Damián Valdez Galloso comparecerá nuevamente ante la corte el próximo 28 de julio por el caso El Taiger

Damián Valdez Galloso comparecerá nuevamente ante la corte el próximo 28 de julio por el caso El Taiger

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una nueva imagen de Damián Valdez Galloso fue revelada cuando restan dos semanas para que el principal acusado por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, El Taiger, vuelva a comparecer ante un tribunal del condado de Miami-Dade.

La fotografía comenzó a circular en momentos en que el proceso penal avanza hacia una nueva audiencia fijada para el 28 de julio, una comparecencia que marcará otro paso dentro del expediente judicial seguido de cerca por familiares del artista, sus seguidores y la comunidad cubana del sur de Florida.

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Valdez Galloso enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte del intérprete, quien fue encontrado con una herida de bala en la cabeza el 3 de octubre de 2024 en las inmediaciones de una vivienda del noroeste de Miami. Tras permanecer varios días ingresado en el Hospital Jackson Memorial, falleció el 10 de octubre a consecuencia de las lesiones.

La investigación desarrollada por las autoridades permitió identificar al acusado como el principal sospechoso del crimen. La pesquisa derivó en su arresto y posteriormente en la acusación formal por asesinato en primer grado, además de otros cargos relacionados con la manipulación de evidencia física y la posesión ilegal de un arma de fuego.

Aunque la legislación de Florida contempla la pena de muerte para determinados casos de asesinato en primer grado, la Fiscalía notificó previamente que no solicitará esa condena. En caso de una eventual declaración de culpabilidad, los fiscales pedirán cadena perpetua.

La comparecencia prevista para el 28 de julio antecede al juicio programado para septiembre y forma parte de las actuaciones procesales que definirán el rumbo de uno de los casos criminales de mayor repercusión entre la comunidad cubana en los últimos años.

Mientras el proceso continúa su curso, la divulgación de esta nueva fotografía vuelve a situar el caso en el centro de la atención pública, a la espera de las próximas decisiones del tribunal.

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