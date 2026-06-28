Courteney Cox y Johnny McDaid se separan tras más de 10 años juntos

Courteney Cox y Johnny McDaid asisten a la 64 edición de los BMI Pop Awards.

La actriz de Friends, de 62 años, y el músico de Snow Patrol, de 49, se han separado tras más de una década juntos, según confirmó la revista People.

La pareja fue vista junta en público por última vez cuando asistió al torneo de tenis US Open en septiembre de 2025. Antes de eso, en julio, la actriz celebró el cumpleaños número 48 del músico con una emotiva publicación de homenaje.

Cox y McDaid comenzaron a salir a finales de 2013, tras conocerse en una fiesta que la estrella de Cougar Town organizó en su casa. Se comprometieron nueve meses después, pero cancelaron el compromiso a finales de 2015. Al año siguiente, se reconciliaron, aunque no volvieron a comprometerse.

En abril de 2024, Cox reveló que ella y McDaid se habían separado inicialmente durante una sesión de terapia de pareja.

"Al cabo de tres años, rompimos, y fue algo muy intenso. Rompimos en terapia. No me lo esperaba; no sabía si debía haberlo previsto o no", comentó en aquel entonces durante un episodio del podcast Minnie Questions with Minnie Driver.

"Él simplemente rompió la relación en el primer minuto. Y yo me quedé como: "¿Qué?". Estábamos comprometidos y me quedé totalmente impactada. Sentí un dolor inmenso", recordó la actriz.

"No intentaba sorprenderme. Sufría muchísimo en la relación. Había tantas cosas que debían abordarse que tuvo que proteger su corazón", añadió.

Si bien Cox destacó que la separación le enseñó a "recuperar" su voz y a establecer límites, también explicó que estaba "agradecida por esa ruptura", ya que transformó la relación cuando retomaron el vínculo al año siguiente.

"Realmente me enseñó cómo funcionaba yo en el mundo. Cuáles eran las cosas que necesitaba de mi infancia; por ejemplo, si se trataba de sentirme adorada por los hombres o de cosas que no sabía dejar ir para estar en una relación. Aprendí a no tomarme las cosas como algo personal y a establecer límites. Simplemente hice un trabajo de introspección y conté con un terapeuta excelente", expuso en el podcast.

Ni Cox ni McDaid se han manifestado sobre la separación.