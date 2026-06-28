domingo 28  de  junio 2026
TEMPERATURAS

Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor, afirma la OMS

En Francia, las autoridades de salud anunciaron este domingo que desde el 24 de junio se registraron unas 1.000 muertes más de lo habitual

Ola de calor en Francia.&nbsp;

Ola de calor en Francia. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

Decenas de millones de personas soportan este domingo temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó en una publicación en X que "en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando".

Tedros agregó que "se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa".

"El estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas", afirmó.

En Francia, las autoridades de salud anunciaron este domingo que desde el 24 de junio se registraron unas 1.000 muertes más de lo habitual.

La agencia nacional de salud pública francesa precisó que la incidencia afecta principalmente a los mayores de 65 años y destacó que se contabilizó además un aumento del 40% de las muertes ocurridas en el domicilio.

El jefe del servicio de urgencias del Hospital Pompidou, uno de los principales centros hospitalarios de París, Philippe Juvin, declaró el domingo que probablemente el balance sea "muy, muy grave".

En Europa, se prevé que al menos 191 millones de personas sufran temperaturas de al menos 35 °C este domingo, con máximas especialmente altas en Alemania, la República Checa, Hungría y Polonia, según proyecciones de AFP.

República Checa registró este domingo otro récord de temperatura con 41,1 ºC en Doksany, al norte de Praga, informó el instituto meteorológico local (CHMI), después de que el sábado la localidad marcara un máximo en las mediciones de 40,6 °C.

A su vez, Alemania registró, por segundo día consecutivo, un récord de temperatura, de 41,7 ºC, según datos provisionales del Servicio Meteorológico (DWD). El sábado, el país había registrado 41,5 ºC en Drewitz, en el este del país.

FUENTE: AFP

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