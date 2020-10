COVID-19: Cantante Llane confirma que tiene el virus

"Buenos días para todos, les mando un fuerte abrazo. Les quiero contar que tengo coronavirus, pero estoy tranquilo, estoy muy bien. No cuento con el ánimo de alarmar a nadie, solamente que tengo unos compromisos con Univision y con Tu cara me suena. No podré asistir este domingo, pero estoy aquí en casa cuidándome para ver de qué manera lo podemos resolver este domingo. A toda la familia y a la gente que está pendiente, todo está muy bien. Esto ya es algo muy normal en este tiempo, pero tomo las precauciones que se necesitan. Los quiero mucho, feliz semana para todos", expresó Llane.

Tras dar la noticia, el programa Despierta América contactó al cantante colombiano para conocer los detalles acerca de las medidas que ha tomado Univision en relación a la participación de Llane en Tu cara me suena.

"En Univision, nuestra prioridad principal es la salud y seguridad de nuestros equipos, participantes y la comunidad. Trabajamos cerca con nuestro equipo de seguridad global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales respecto al COVID-19. Llane, quien actualmente participa en nuestra competencia musical Tu cara me suena, se encuentra en casa y no presenta síntomas. Le deseamos una pronta recuperación. ", informó Univision a través de un comunicado emitido por Despierta américa.

"La verdad es que el primer síntoma fue la pérdida del olfato, pero he tenido una buena actitud frente a esto... sigo trabajando como si nada hasta que Dios lo permita. La verdad es que me siento bien y tranquilo", declaró Llane a Despierta américa.