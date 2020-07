Karol G afirma que está libre de COVID-19

Embed

Tras dar a conocer la noticia, colegas de la música, como J Balvin, Camilo, Naty Botero, Kany García, entre otros expresaron sus buenos deseos.

"Eso socia", comentó Camilo.

"Hoy en día negativo es bueno. Besos reina", escribió la puertorriqueña Kany García.

Karol G expresó hace poco que había contraído el virus, pero prefirió mantenerlo en secreto para no preocupar a sus padres.

"Hace dos semanas, casi tres, me di cuenta que tenía la Covid-19, pero no lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de mí, no quería preocupar a nadie", dijo la colombiana.

Asimismo, la artista, quien se encuentra promocionando el tema Ay, Dios mío, indicó que tampoco quiso hablar del tema por motivos profesionales.

"(No lo quise hacer público) porque salía mi sencillo y ya estaba programado y no quería que la noticia fuera el virus y no mi canción", agregó.

De esta manera, la intérprete se suma a la lista de artistas que han podido superar la batalla del COVID-19.