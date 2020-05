COVID-19: Danna García se reencuentra con su hijo

La protagonista de telenovelas reveló que enseguida que supo que su prueba más reciente de COVID-19 dio negativa, corrió al encuentro de su hijo, fruto de su matrimonio con el periodista español Iván González.

“Gracias. Mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante. Por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron en el transcurso de esta terrible enfermedad”, dijo García.

Durante el tiempo que la actriz, de 42 años, estuvo confinada batallando con el virus se mantuvo en constante contacto con su familia a través de videollamadas.

Y en varias transmisiones en vivo por sus redes sociales ha compartido con sus seguidores esa montaña rusa de emociones que atravesaba mientras se recupera.

En uno de sus desahogos virtuales con su audiencia, la actriz reveló que en la época que grabó Pasión de gavilanes sintió que no encajaba en el elenco y que, sin proponérselo, despertó la rivalidad de otros actores hacia ella cuando de repente la historia de amor de su personaje y el de Mario Cimarro se robó el protagonismo de la trama.

García también contó que, después de haber dado positivo al virus dos veces, su esposo no dejaba que regresara a la casa hasta que tuviera en mano los nuevos resultados del examen.

“Les voy a contar una intimidad, me peleé el otro día con mi esposo porque justamente me dice que hasta que no salga la última prueba, no puedo regresar. Entonces yo decía: ‘¿pero y mi hijo?, ¿cómo?, o sea ¿voy a esperarme otros 3 meses?’. Es súper difícil esa decisión ya que llevo 2 meses alejada prácticamente”.