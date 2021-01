Cristian Castro estrena el año con nueva pareja

“Ahora gracias a Dios tengo a mi novia, ahora sí puedo platicar un poquito más. Estoy muy contento. Ahora sí tengo algo que platicarle, estoy muy contento la verdad y feliz por esto”, declaró Cristian Castro a Despierta América.

Pese a que el hijo de Verónica Castro hablaba felizmente de su actual pareja, esta evitaba mostrar su rostro ante las cámaras.

Por otra parte, el intérprete de Por amarte así reveló que le gustaría interpretar a su fallecido padre, Manuel "El Loco Valdés", en una serie biográfica.

“Ojalá que sí, me gustaría mucho estar participando en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación a mi padre, me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía”, aseveró.

Aunado a ello, el mismo día que fue captado, Cristian Castro publicó en su Instagram un post en el que aseguró que está preparado para lo nuevo.

"Feliz mediados de semana. Ya con todas las fuerzas para lo nuevo... estén listos", escribió en la red social.