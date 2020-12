Cristina Faneite: "2020 nos mostró qué es lo importante"

En 2006, Cristina Faneite obtuvo el título de Ingeniero Industrial, pero años después pudo seguir finalmente la que había sido su pasión desde que tenía uso de razón: prepararse y dedicarse a la Psicología.

“La Psicología siempre fue mi pasión y vocación desde la adolescencia. Me tocó estudiar Ingeniería y enamorarme de ella porque en Barcelona, Venezuela, la ciudad donde vivía, no ofrecían la carrera, pero un buen día me di cuenta que trabajaba solo por dinero y me pregunté: ‘¿qué harías aunque no te pagaran?’ Mi respuesta fue: 'atender pacientes y ayudar a las personas a ser felices, congruentes y asertivos'”, cuenta la psicóloga.

El 2020 ha traído desafíos inimaginables para muchos, pero también ha sacado lo mejor de otros. Cada uno ha superado los retos de acuerdo a las herramientas con que contaba en su mochila de aprendizajes

Finalmente, Cristina Faneite –radicada desde hace más de cuatro años en Ohio- vendió su consultoría de Ingeniería y se formó en áreas afines a la Psicología hasta graduarse con honores en Psicología.

La psicóloga tiene la aspiración de que la publicación llegue a las manos de colegas y estudiantes de Psicología para que juntos promuevan la sana autoestima y destaquen su relevancia para evitar trastornos mentales.

Asimismo, la profesional de la Psicología imparte el taller online “Conéctate contigo y deja ya de sabotear tu éxito”, con el que busca, a lo largo de 21 días, que las personas se liberen de sus inseguridades y alcancen una sana autoestima.

“Me gustaría insertar mi sistema educativo en las computadoras de las bibliotecas públicas de Ohio y luego, de otros estados. Estoy en busca de alianzas para lograr esto, a través de la nonprofit Cristina Faneite Corporation”, precisa.

- ¿Cuáles considera han sido los retos más grandes que ha enfrentado la humanidad a lo largo del 2020?

- Este año pandémico nos ha sacudido a todos por igual. Hablando a nivel psicológico, he observado que los pacientes con ansiedad y depresión han aumentado considerablemente, y los que ya estaban diagnosticados sus síntomas se han exacerbado, esto se debe al alto grado de incertidumbre que vivimos ante hechos sin precedentes para nosotros.

- El duelo ha tocado de cerca a muchas familias y el miedo se ha apoderado de casi todos, es como una guerra, pero sin balas ni tanques porque esta vez el enemigo es invisible; estos aspectos han sido de gran relevancia a nivel psicológico. Muchas personas no han podido despedirse de sus seres queridos y otros, han sido forzados a permanecer separados por el cierre de las fronteras. El panorama se ha mostrado aterrador y muchos han experimentado diversas crisis debido a esta situación.

- The home schooling ha cambiado los planes de muchas madres y de familias enteras y el desempleo ni hablar, ambos factores han sido limitantes para el desarrollo de una vida normal tal y como la conocíamos.

- Acostumbrarnos a la nueva normalidad ha sido el mayor desafío de estos tiempos, tener que usar mascarilla y cuidarnos de "algo que no vemos" despierta los temores más recónditos de nuestra infancia, nos infunde inseguridad sobre un futuro incierto. El 2020 ha traído desafíos inimaginables para muchos, pero también ha sacado lo mejor de otros. Cada uno ha superado los retos de acuerdo a las herramientas con que contaba en su mochila de aprendizajes.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de abrirse camino más allá de las fronteras venezolanas?

- Lo más difícil ha sido aprender el idioma; estar lejos de mis padres y familia; extrañar a los profesionales con los que compartía cada día; y no tener a mi mano derecha y asistente del hogar, lo que se traduce en tener que limpiar, cocinar, lavar y hacer todo en la casa.

- ¿Qué mensaje le gustaría enviar como profesional de la psicología?

- Este 2020 vino para mostrarnos que lo más importante y necesario para que la vida suceda está dentro de cada uno de nosotros y dentro de nuestro núcleo. Si todavía hay alguien que cree que lo importante está afuera, la debe estar pasando muy mal.

- La mayor inversión que podemos hacer no es en un carro ni en una casa, aunque sabemos que estas cosas son necesarias, es en nosotros mismos; bien lo dijo Benjamin Franklin: “vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo” y yo agregaría también llenará tu ser.

- La resiliencia, la creatividad y la adaptación a los cambios son las armas infalibles que han ayudado a muchos a sobrevivir estos tiempos difíciles, y las que personalmente recomiendo trabajar. Mi consejo para desarrollar estas capacidades son aprender a vivir el aquí y el ahora, eso lo hacemos respirando y concentrándonos en una sola cosa a la vez, para esto recomiendo el libro “El poder del ahora” de Eckhart Tolle.

- Buscar ayuda también es una excelente opción cuando llevamos tiempo atascados con los mismos problemas, un life coach puede ayudarte a crear un plan para alcanzar tus metas.

- Ha incursionado en los medios de comunicación, ¿le gustaría involucrarse de nuevo en un programa de televisión o radio?

- Tengo un proyecto cocinándose que se llama “Conéctate contigo” y aunque es una de mis marcas personales, ahora quiero llevarlo a otro nivel, tener al aire en simultáneo “Conéctate contigo” en radio, televisión, prensa, libros y en formato de taller online.

- Este sistema busca fomentar una alta autoestima en la población y un autoconocimiento profundo que ayude a las personas a descubrir su pasión de vida y apoyarlos para que cumplan su propósito.

La resiliencia, la creatividad y la adaptación a los cambios son las armas infalibles que han ayudado a muchos a sobrevivir estos tiempos difíciles, y las que personalmente recomiendo trabajar. Mi consejo para desarrollar estas capacidades son aprender a vivir el aquí y el ahora

- ¿Cuáles son sus próximos proyectos profesionales?

- Tengo grandes sueños y metas en mi mente, espero que Dios me dé licencia para cumplirlos en este país y replicarlos en mi amada Venezuela. Quiero crear una escuela online de autoestima, eso es parte de la maquinaria de “Conéctate Contigo”.

- Con Cristina Faneite Corporation, espero empoderar a los hispanos en Ohio con lo que he denominado educación formativa complementaria, en áreas como: inteligencia emocional, autoestima, oratoria y dominio del inglés, entre otras. Y ciertamente, me encantaría volver a los medios con mi programa “Conéctate contigo”.

Si está interesado en iniciarse en el autoconocimiento, descargue el primer libro “Tú eres un ser espiritual” en: www.cristinafaneite.com.

- ¿Existe un ABC para enfrentar el año que está a punto de comenzar?

- Mi primer consejo sería, empezar el año sin expectativas. Si algo hemos aprendido del 2020 es que hacer planes sirve de poco cuando no tenemos el control de lo que sucede afuera. Sin expectativas no hay frustración, dejemos que la vida nos sorprenda. Adáptense a los cambios, porque el mundo cambió y nosotros también, así que empieza a ver las dificultades como oportunidades, de las crisis surgen los mejores proyectos. Cultiven su ser interior, su paz interior es innegociable, si no la tienen búsquenla.