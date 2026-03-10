Filtran por primera vez imágenes de hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

MIAMI.- Tras casi dos décadas de esfuerzos por mantener la privacidad de su familia, la actriz Aracely Arámbula se ha visto envuelta en un importante suceso mediático. El programa de espectáculos Ventaneando difundió este lunes las primeras imágenes de sus hijos , Miguel y Daniel, captadas durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México el pasado fin de semana.

La noticia marca un hito en la prensa de sociedad, dado que la protagonista de Perfume de Gardenia se había caracterizado por proteger celosamente la identidad de sus hijos con Luis Miguel , evitando cualquier exposición de sus rostros en plataformas digitales o eventos públicos.

La relevancia del hallazgo fue subrayada por el periodista Ricky Manjarrez al inicio de la emisión, quien afirmó que el programa abría con una primicia esperada por la prensa internacional durante casi veinte años.

Fotografías

En las imágenes presentadas, el programa decidió mostrar únicamente el rostro del primogénito de la expareja.

Al respecto, Manjarrez puntualizó la naturaleza legal del material obtenido. "Miguel ya tiene 19 años, estaban en un lugar público, no es que traspasamos ningún lugar privado, entonces los encontramos ahí y estas son las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y de Aracely Arámbula".

Debido a la legislación vigente sobre la protección de datos personales y la imagen de los menores de edad, la producción decidió no revelar las facciones de Daniel, el hijo menor de la actriz, quien aún no ha alcanzado la mayoría de edad.

Este evento pone fin a un largo periodo de anonimato que Arámbula defendió con firmeza desde el nacimiento de ambos, situando nuevamente el foco mediático sobre la dinámica familiar de El Sol de México y la reconocida intérprete mexicana.