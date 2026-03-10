Italia paga 30 millones de euros por un cuadro de Caravaggio

Captura de Pantalla del cuadro El retrato de monseñor Maffeo Barberini de Caravaggio

ROMA.- El Estado italiano desembolsó 30 millones de euros (casi 35 millones de dólares) por un cuadro del pintor Caravaggio (1571-1610), "una de las inversiones más importantes (...) para la compra de una obra de arte", informó el martes el ministerio de Cultura.

"Tras más de un año de negociaciones, anunciamos la compra (...) de una extraordinaria obra maestra de Caravaggio, El retrato de monseñor Maffeo Barberini", según la misma fuente.

"Esta compra, junto con la reciente adquisición del Ecce Homo de Antonello da Messina, forma parte de un proyecto más amplio de refuerzo del patrimonio cultural nacional", declaró el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, citado en el comunicado.

El ministerio no precisó la identidad de los anteriores propietarios del cuadro.

"El retrato de monseñor Maffeo Barberini" representa al futuro papa Urbano VIII (1568-1644) cuando tenía unos treinta años.

La obra de Caravaggio

Alrededor de 65 cuadros, entre ellos tres retratos, se atribuyen al maestro italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocido como Caravaggio, pintor de vida tumultuosa, olvidado durante tres siglos antes de que su genio fuera reconocido de nuevo en la década de 1950.

Hace un mes, el Ministerio de Cultura de Italia ya compró por 14,9 millones de dólares, en una subasta de Sotheby's, el cuadro Ecce Homo, pintado en el siglo XV por el siciliano Antonello da Messina.

FUENTE: AFP