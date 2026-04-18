Cristina Valcarce: la abogada que promueve el empoderamiento de mujeres hispanas en el mundo empresarial

MIAMI.- Cristina Valcarce destaca como una abogada que ha ascendido con mérito y esfuerzo en el mundo empresarial, consolidándose en importantes cargos en empresas como Telefónica USA, Auditora Valstime, S.A. y Grupo Doxa de España.

Actualmente, Valcarce es directora internacional ejecutiva en Riesgos y Control Interno de Telefonica Global Solutions y Secretaria General del Consejo de Residentes en el Extranjero, Comité de Gobierno y Consejera Titular del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior.

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Pero Cristina Valcarce también compagina su faceta ejecutiva y como servidora pública con la de una mujer activista que tiene como misión ayudar a sus pares. Por ello, desde 2019 preside la ONG Women’s Hispanic Executive Association (WhE por sus siglas en inglés).

“Mi interés nace de mi propia experiencia profesional. A lo largo de mi carrera entendí que muchas mujeres hispanas enfrentan desafíos únicos: falta de representación, acceso limitado a redes de alto nivel y barreras culturales. Esta realidad, basada en mi vocación por impulsar el desarrollo de otras mujeres, despertó en mí un firme compromiso de contribuir a la creación de espacios que promuevan la equidad, el acceso y el crecimiento colectivo”, comenta en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Como líder de dicha organización, Valcarce se ha enfocado en mantener una misión que promueva el empoderamiento de las mujeres hispanas: “para alcanzar posiciones de liderazgo ejecutivo y puestos en Consejos de Administración”.

“Desde que asumí la presidencia, hemos evolucionado hacia un enfoque más integral: no solo desarrollo profesional, sino también mentoría estratégica, visibilidad, desarrollo de liderazgo y generación de oportunidades que trascienden lo profesional y abarquen también el crecimiento personal”.

En este sentido, el abogado describe este liderazgo como una ‘responsabilidad trascendental’, puesto que si bien es un honor poder ayudar a sus pares no solo a tener representación sino también a alcanzar sus metas, requiere de un esfuerzo mayor: ser agente de cambio.

“Implica abrir caminos donde antes no existían y, sobre todo, inspirar a otras mujeres a reconocerse como líderes capaces de transformar sus entornos”.

Retos

Cristina Valcarce reconoce que el camino no ha sido color de rosa. Como en toda organización hay retos y desafíos a los que hacer frente para lograr el objetivo.

“Uno de los principales desafíos ha sido ampliar el alcance de la organización sin perder la esencia que la define. Este proceso ha requerido visión, resiliencia y una constante capacidad de adaptación. Cada reto ha sido una oportunidad para fortalecer nuestras bases, innovar en nuestras iniciativas y consolidar alianzas estratégicas que potencien nuestro impacto”.

Asimismo, destaca cómo WhE ha transformando la realidad profesional de las mujeres hispanas en Estados Unidos.

“WhE está contribuyendo a transformar realidades mediante la creación de redes sólidas de apoyo, el acceso a formación de alto nivel y la generación de oportunidades concretas de crecimiento. Nuestro trabajo permite que más mujeres hispanas no solo accedan a espacios de liderazgo, sino que también se mantengan y prosperen en ellos”.

Aunque pudiera dar un ejemplo de ello, sostiene que son muchos los casos en los que la organización ha logrado su fin: tener un impacto positivo en sus miembros.

“Existen múltiples historias que evidencian nuestro impacto. Mujeres que, a través de nuestras iniciativas, han logrado avanzar hacia posiciones ejecutivas, redefinir sus trayectorias profesionales o fortalecer su liderazgo. Más allá de los logros visibles, el cambio más significativo es el fortalecimiento de su confianza y visión de futuro”.

Competencias

Valcarce compartió algunas de las estrategias están implementando para fortalecer redes de apoyo y mentoría entre mujeres líderes:

“Estamos implementando programas estructurados de formación, espacios de networking de alto nivel y plataformas que facilitan el intercambio de experiencias y conocimientos. Asimismo, promovemos una cultura basada en la colaboración, el respeto y el crecimiento compartido”.

Para ella y su equipo, las claves para que una mujer hispana hoy retumbe y se posicione en altos cargos ejecutivos son la visión estratégica, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación.

“A ello se suma la importancia de construir redes de valor y asumir con determinación los desafíos que conlleva el liderazgo y asumir sus riesgos”.

Como una ejecutiva de éxito, también reconoce que aún hay barreras culturales o estructurales persisten.

“Persisten desafíos relacionados con la representación, los estereotipos y el acceso a oportunidades. Superarlos requiere un esfuerzo conjunto: desde el fortalecimiento de políticas inclusivas hasta el compromiso individual de liderar con autenticidad y abrir camino para las nuevas generaciones”.

Sin embargo, su enfoque es claro: “el mayor valor de esta labor reside en el impacto humano. Ser testigo del crecimiento, la evolución y el éxito de tantas mujeres es, sin duda, la mayor recompensa y el motor que impulsa a continuar esta misión con renovado compromiso”.

Una convicción que le impide rendirse y que la motiva cada día a abrir las puertas a otras mujeres hispanas en el mundo empresarial.

“Invito a toda ejecutiva hispana que sienta que ha llegado a un techo de cristal a que se acerque a WhE para formar parte del cambio”.