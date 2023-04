¿Cuánto ganaba Adamari López en Telemundo?

De acuerdo con Chisme No Like, la presentadora tenía un sueldo aproximado de un millón de dólares.

"Leí el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos... con ese sueldo, que se van a ahorrar, van a comenzar a contratar más gente", dijo el argentino Javier Ceriani, al asegurar que la boricua percibía dicho monto mensualmente.

"De común acuerdo no se fue, la echaron... ¿cuánto dinero ganaba Adamari López?, y se los digo de muy buena fuente... alguien vio ese contrato, allá en Telemundo. Adamari López, sueldo básico, ganaba... ustedes entiendan que la cifra que digo es al año y eso se divide por 12. Ella ganaba al año, la cifra de 640 mil dólares más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales, rozaban los 840 mil (dólares), pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari, y comercializaba, yo estimo un millón de dólares", detalló el presentador de Chisme No Like.

Asimismo, Javier Ceriani aseguró que, ante el despido de Adamari López, la cadena ha considerado integrar progresivamente a nuevos conductores en Hoy día, ya que con el sueldo que devengaba la también actriz se podrá distribuir dicha suma entre los próximos talentos que estarán frente a las cámaras del matutino.

"Con ese dinero, obviamente, lo que van a hacer es repartirlo en tres o cuatro conductores. Lo que le dijimos de Juan, es solo la puntita del hielo porque viene más gente, porque ahora tienen dinero de sobra y hay algunos que van por dos pesos", aseveró el argentino en el programa de farándula.

El despido de Adamari López ocurrió el pasado jueves, 6 de abril, luego de una década en Telemundo.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo", inició la boricua.

"De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", agregó.

