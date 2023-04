Adamari López se despide de "Hoy Día" con emotivo mensaje

MIAMI.- Luego de que Telemundo diera a conocer la salida de Adamari López de la cadena, el desconcierto embargó a quienes a diario siguen el trabajo de la puertorriqueña, quien no fue sino hasta esta mañana que rompió el silencio sobre la decisión que se tomó.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo", inició la también actriz.

"De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", agregó.

Adamari también se mostró agradecida con todo el equipo que la acompañó durante estos años, quienes fueron piezas claves en su desarrollo como profesional; y aseguró que en el futuro tendrán nuevas oportunidades para coincidir y seguir compartiendo.

"Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar".

La presentadora finalizó su mensaje destacando que continuará trabajando para ofrecerle a sus seguidores lo mejor de sí misma.

"Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho".

