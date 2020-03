Cuarentena: Los famosos cuentan cómo viven el aislamiento

Esta nueva realidad nos ha impuesto una pausa en nuestro día a día, nos ha mostrado cuán vulnerable somos y, sobre todo, nos ha recordado aquello que realmente vale la pena.

Ahora esos mismos artistas a quienes dejamos de ver en conciertos tienen más tiempo para estar con los suyos o para reflexionar y entregarnos canciones cargadas de verdades. Aunque tengamos que esperar más para ver algunas películas, la suspensión de las filmaciones en Hollywood o de las grabaciones de series televisivas también acerca a los actores a sus familias.

DIARIO LAS AMÉRICAS obtuvo declaraciones de algunas de las estrellas de la música latina, entre ellos Natalia Jiménez, Silvestre Dangond y Gloria Trevi, para conocer cómo enfrentan la cuarentena. Algunos nos contaron qué están haciendo para entretenerse y pasar el tiempo, otros reflexionaron sobre la situación. Todos han encontrado refugio en la unión familiar. Ricardo Montaner perdió un ser querido a causa del COVID-19. Fabián Ríos cuida a su esposa e hijos y se muestra optimista sobre el futuro.

Trabajo y familia

A Silvestre Dangond no le alcanzan las horas para todo lo que hace en el día.

“Estamos en familia, conscientes de lo que está pasando y creando una rutina diaria de ejercicio y trabajo. Trato también de estar pendiente del estudio de mis hijos y desde aquí poder ayudarles todo el tiempo. Cuando me doy cuenta, se me acabó el día rápido. Por supuesto, siempre hay mucha música en casa, a mis hijos les encanta”, expresó el cantautor colombiano.

En cambio a Natalia Jiménez los días les parecen interminables. La cantante española no permite visitas en su casa en México mientras atraviesa esta etapa de aislamiento. Pero sí aprovecha el tiempo para disfrutar de los pequeños detalles. Y, por supuesto, para entretener a su público.

Natalia Jimenez AP Eric Jamison .jpg Natalia Jiménez plasmó su amor por México en su look. AP/ Eric Jamison

“Trato de pasar el mayor tiempo posible en mi casa, en México, sin dejar que nadie visite. Estaba en España y he logrado salir a tiempo junto con mi equipo. Todos estamos bien afortunadamente”, dijo Jiménez. “Los días se hacen largos. Me aburro como todo el mundo. Pongo videos tontos en Instagram para entretener a mis fans y quitarle un poco de peso a esta situación tan seria. Pero también aprovecho el tiempo lanzando mi nuevo sencillo, El lado izquierdo de la cama, a través de mis redes, porque la música no está en cuarentena.

Sobre la situación que vive su país natal ante la crisis sanitaria que atraviesa, comentó:

“Lo que más me impactó fue ver cómo las calles en Madrid y Barcelona se han quedado desiertas. Y cómo de alguna forma le estamos dando un descanso al planeta de nuestra erosión humana. El aire está más limpio, hay más silencio, más pájaros en el cielo. Y valoramos más el tiempo en familia, que lo necesitamos mucho en tiempos tan ajetreados”.

Fe y reflexión

A Ricardo Montaner le tocó de cerca esta pandemia. Un familiar del cantautor murió en España a causa del coronavirus.

“Mi primo Carlos acaba de partir con Dios, en España, a causa de este virus… La vida es muy frágil y hay cosas que solo Dios sabe por qué suceden. ¡Hay que cuidar a los nuestros!”, reveló Montaner.

Ricardo Montaner conferencia de prensa en miami by sureidy rodriguez.jpg El cantautor Ricardo Montaner se dirige a los medios durante una conferencia de prensa el martes 18 de febrero, en Miami. Sureidy Rodríguez/ DLA

El autor de En último lugar del mundo se queda con lo mejor de esta situación que agobia al mundo: poder estar en unión familiar y re-conectar con los suyos.

“Por eso apoyo #QuedateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa. Estoy pasando la cuarentena en la casa con casi toda la familia, como hacia tiempo no sucedía, ya que por lo regular, todos tenemos itinerarios y compromisos diferentes en diversos países. Parece mentira, pero de una situación nada agradable, hemos podido sacar cosas buenas… tener conversaciones en familia, ricas en sustancia, escuchando a mis hijos ya crecidos, saber todo lo que piensan, es una cosa hermosa”, expresó Montaner.

Recuperar horas de sueño y reflexionar más han sido otras de las cosas positivas. ¿Quién sabe si de estos días no surja una canción?

“Por otro lado, entre las cosas que esta cuarentena obligada me ha traído, está la novedad de volver a dormir ocho horas consecutivas diariamente. Aunque no lo crean, ya había perdido esa costumbre. En estos días de reflexión pienso mucho en la niñez, en los niños de mi Fundación La Ventana de los Cielos. Aprovecho este medio para enviarles un fuerte abrazo a todos a la distancia”, dijo.

Gloria Trevi, por su parte, se mantiene conectada a sus fans, aunque disfruta del recogimiento junto a sus seres queridos.

“Estoy pasando la cuarentena en casa, en familia, filosofando mucho sobre la vida, el trabajo, y sobre cómo está la situación en el mundo y con la humanidad. Mantengo comunicación con mi gente, con mi público a través de mis redes”, dijo Trevi.

Premio lo Nuestro 2020.jpg La cantante mexicana Gloria Trevi. Sureidy Rodríguez/DLA

La intérprete de Pelo suelto reflexionó sobre los efectos impalpables de la pandemia apostando a que nos hará mejores personas.

“Trato de mantener el ánimo arriba, pero también de hacer conciencia de que esto que está pasando no es una coincidencia que haya sido en un momento cuando hay tanta violencia y se ven cosas tan terribles en el mundo entero. Yo creo que es consecuencia de muchos de nuestros actos y nos invita a ser mejores seres humanos”, manifestó.

El actor colombiano Fabián Ríos hacía cuatro años que se dividía entre su agenda de grabaciones y su vida en familia. Ahora, él y su esposa, Yuly Ferreira, disfrutan de su hogar y sus hijos, Lucia y David, mientras toman precauciones. Y, refugiados en su fe, piden por la humanidad.

“Es maravilloso compartir en familia. Hacia mucho tiempo que yo no podía hacer, llevaba cuatro años haciendo la serie Sin senos sí hay paraíso, desde el 2015 hasta finales del 2019, entonces los veía muy poco. Así que este tiempo lo estoy tomando para disfrutar a mi esposa, a mi hija, a mi nene, para cuidarlos, respetarlos, amarlos, apapucharlos. Y lo más importante es que descubrimos que no necesitamos tanto. Sí necesitamos mucho amor y estar todos conectados con Dios haciendo las cosas bien, con responsabilidad y confianza en que después la crisis vendrá algo bueno”, expresó.

“Esta cuarentena la estamos viviendo con las mayores medidas de higiene, sobre todo, queremos que nuestros hijos estén completamente seguros. Solamente uno de los dos sale a la calle a conseguir víveres, los necesarios, porque también queremos que la otra gente tenga lo necesario, entonces, no hay necesidad de comprar más que lo suficiente. Cada vez que estoy dentro de la camioneta, me pongo la máscara, los guantes, uso desinfectante. Llego a la casa, me quito la ropa, los zapatos, los desinfectamos con alcohol. Trato de lavar la ropa inmediatamente, de lavarme las manos por más de 25 segundos. Tratamos de estar encerrados todo el tiempo, de no abrir ventanas, de estar tranquilos en casa. Ni Lucia, ni David, ni mi esposa salen, solamente salgo yo, nadie visita. Y lo más importante es que estamos unidos en familia y conectados con Dios pidiéndole que quite esto de una vez y para siempre, y que después de esto traiga solo cosas buenas”, agregó.