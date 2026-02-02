Detienen Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit

OSLO.- Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega, fue detenido de nuevo el domingo por sospechas de ataques y amenazas, un día antes de la apertura en Oslo de su proceso por violaciones, anunció la policía el lunes.

"Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche, sospechoso de ataques a la integridad física, amenazas con un cuchillo y violación de prohibición de contacto", indicó en un comunicado la policía de Oslo, sin nombrar a la o las supuestas víctimas.

La policía pedirá su detención por cuatro semanas "por el riesgo de reincidencia", precisó sin más comentarios.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby ya debe comparecer ante de un tribunal de Oslo para responder por 38 acusaciones de delitos, entre ellos cuatro violaciones, violencia física y psicológica, y una infracción a la legislación sobre estupefacientes.

El joven de 29 años niega los hechos más graves.

Siete personas son las presuntas víctimas en este caso, cuatro de ellas por sospechas de violación cuando no estaban en condiciones de defenderse.

Høiby tiene la prohibición formal de entrar en contacto con ellas.

Si es reconocido culpable de los hechos más graves ya retenidos en su contra, el hijo de la futura reina puede ser condenado a hasta 16 años de cárcel.

Su proceso se llevará a cabo hasta el 19 de marzo, y se espera el veredicto semanas después.

FUENTE: AFP