Cyndi Lauper celebra ingreso al Salón de la Fama del Rock

Durante la ceremonia de inducción en Cleveland, la legendaria cantante fue presentada con el honor por la chica pop del momento, Chappell Roan

Cyndi Lauper actúa durante el 85º Desfile Anual de Navidad de Hollywood en Hollywood Boulevard el 27 de noviembre de 2016.

AFP/Chris Delmas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cyndi Lauper, la artista detrás de éxitos atemporales como Girls Just Want to Have Fun, ha sido oficialmente incluida en el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. En la ceremonia anual de ingreso en Cleveland, Ohio, la legendaria cantante fue presentada con el honor por la chica pop del momento, Chappell Roan.

Durante su discurso de inducción, Roan compartió que interpretó True Colors en un concurso de canto cuando era niña y que, desde entonces, la música de Lauper ha sido una gran inspiración para ella

"Es esa valentía la que no solo crea arte increíble que permite a quienes lo escuchan ser ellos mismos, sino que también les abre el corazón, les cambia la perspectiva, y ese es su poder. Esta noche, honramos a una mujer que redefinió la imagen, el sonido y la esencia de una estrella del pop", expresó la intérprete de Pink Pony Club.

Éxitos atemporales

Posteriormente, la estrella del pop de los 80 interpretó un popurrí de éxitos de toda su carrera.

Lauper subió al escenario para interpretar True Colors en solitario. Después, cantó su gran éxito de 1984 Time After Time acompañada por la cantante británica Raye, antes de invitar a Avril Lavigne para interpretar la icónica Girls Just Wanna Have Fun.

Al final de esta última canción, Lauper animó al público a cantar con ella e invitó a Salt-n-Pepa al escenario para que se unieran. Luego dio un discurso de aceptación y agradecimiento por la inducción.

“Solo quiero decir que estoy de pie sobre los hombros de las mujeres que me precedieron, y mis hombros son lo suficientemente anchos como para que las mujeres que vengan después se apoyen en los míos. La niña que llevo dentro aún cree que el rock and roll puede salvar al mundo. Solo quiero decir ahora más que nunca: unámonos de nuevo y hagamos el bien en el mundo porque nos necesita", expresó.

Los otros artistas que ingresaron este año al Salón de la Fama son The White Stripes, OutKast, Soundgarden, Bad Company, Chubby Checker y Joe Cocker, mientras que Warren Zevon y Salt-N-Pepa recibieron el Premio a la Influencia Musical.

