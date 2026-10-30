viernes 30  de  octubre 2026
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Kim Kardashian se somete a operación por esofagitis: "Lo mismo que tuvo mi papá"

Su médico le diagnosticó una leve inflamación en el esófago y le sugirió iniciar un tratamiento farmacológico previo a una intervención exploratoria

&nbsp;Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.&nbsp;

 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 

AFP/Amy Sussman
Por Sofía Calvo

Kim Kardashian fue sometida a una intervención quirúrgica tras ser diagnosticada con esofagitis, una inflamación del revestimiento del esófago. La empresaria dio a conocer el procedimiento durante el episodio emitido el 29 de octubre del programa The Kardashians, transmitido a través de Hulu en Estados Unidos y por Disney+ en América Latina.

“He estado sintiéndome un poco rara últimamente. Mi garganta me está matando hoy. He consultado con un par de médicos y últimamente me preocupa mucho”, declaró la empresaria en el programa.

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Su médico dijo que tenía "una pequeña inflamación del esófago" y añadió: "Le sugiero que empiece con un medicamento y luego venga a hacerse un procedimiento para que podamos examinarlo y determinar a qué nos enfrentamos y si realmente necesitamos hacer algo o no".

“No le he contado esto a mucha gente, simplemente porque creo que es algo que me toca muy de cerca y no quiero hablar de ello”, dijo Kim. Su padre, el abogado Rob Kardashian, falleció a los 59 años por un cáncer de esófago.

Según la Clínica Mayo, la esofagitis provoca una hinchazón e irritación de los tejidos que recubren el esófago. Sus causas más comunes son el reflujo gastroesofágico (ERGE), alergias (como la esofagitis eosinofílica), infecciones o la irritación por ciertos medicamentos.

Si bien la esofagitis y el cáncer de esófago son afecciones diferentes, la esofagitis puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

“Ojalá con solo tomar medicamentos esto desaparezca. Pero no sé qué va a pasar”, aseveró Kardashian.

El cuadro de esofagitis se produce cerca de un año después de que la fundadora de SKIMS revelara otra de sus principales preocupaciones médicas: la detección de un pequeño aneurisma cerebral detectado mediante un estudio de diagnóstico por imágenes.

En una aparición en Good Morning America, Kardashian explicó que tuvo que someterse a múltiples estudios cerebrales en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Las razones de su padecimiento apuntaban al estrés.

“Estoy rindiendo el examen de abogacía y estudiando 10 horas por día. El estrés ha sido de otro nivel, al punto de generarme urticaria”, señaló en su momento.

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