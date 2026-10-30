"Penetrable", del artista venezolano Jesús Soto, registra récord de visitantes en Londres

El director artístico de Serpentine, Hans Ulrich Obrist, y Melanie Nenning Herrera, fundadora de la consultora de arte ORBE Consultants.

La primera exhibición individual del cinetista venezolano Jesús Rafael Soto en Londres registró un récord de 18.300 visitantes durante el programa de verano Art in the park, de la prestigiosa Serpentine Galleries.

La iniciativa, impulsada por Melanie Nenning Herrera, fundadora de la consultora de arte ORBE Consultants, y patrocinada por Britannia Financial Group, ofreció al público la posibilidad de disfrutar del Pénétrable BBL Jaune, una de las obras más emblemáticas del artista, reportó MP Publishing.

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Durante el cocktail al que asistieron invitados especiales del mundo del arte, la cultura y las finanzas, el director artístico de Serpentine, Hans Ulrich Obrist, destacó que ha sido una de las esculturas públicas más exitosas en la historia de Serpentine.

"Los números son enormes, hubo días de hasta 4 mil visitantes. Y ha sido muy conmovedor ver a tantos niños interactuar con la obra. Posiblemente muchos lo recordarán como su primer encuentro con el arte", dijo Ulrich Obrist.

La histórica exhibición surgió de un encuentro entre Obrist y la fundadora de ORBE, propiciado por el galerista Emmanuel Perrotin. Durante una conversación sobre la trayectoria internacional del artista, Melanie Nenning Herrera llamó la atención sobre el hecho de que el maestro Soto no hubiera tenido una exposición individual en el Reino Unido. El comentario despertó el interés de Obrist, que de hecho conoció al artista.

En el acto de cierre, Melanie Nenning Herrera recordó que Soto nunca quiso que su obra se limitara a ser contemplada.

"El maestro quería que formáramos parte de su arte, que lo tocáramos, que nos adentráramos en su obra, y eso es lo que ha ocurrido aquí. Estamos honrando su legado y nos llena de mucho orgullo haber contribuido a que esto fuera posible en uno de los espacios culturales más importantes del mundo", dijo Nenning Herrera.

La instalación que acaba de clausurar presenta 4 mil hilos de vinilo amarillo suspendidos de una estructura de acero de diez metros de longitud. Su exhibición en Londres fue posible gracias al trabajo coordinado de ORBE Consultants, Serpentine Galleries, la galería Perrotin y el atelier Jesús Soto de París bajo el patrocinio de Britannia Financial Group.

Pénétrable BBL Jaune forma parte de las más de 70 esculturas de su estilo creadas por el artista.

Nacido en Venezuela, Jesús Rafael Soto desarrolló una trayectoria internacional desde París y se convirtió en una figura fundamental del arte cinético del siglo XX. Sus investigaciones sobre la vibración óptica, el movimiento y el espacio transformaron la relación entre la obra y el espectador.

Una experiencia para nuevas generaciones

Una serie de libros para colorear, cartucheras y otros productos concebidos para acercar el lenguaje visual del artista a los niños fue otra de las grandes novedades que se presentaron en el marco de la exhibición.

"Es la primera vez que lo hacemos y el resultado no pudo ser mejor. Estamos muy felices y agradecidos", aseguró Adriana Gutiérrez, directora del Atelier Jesús Soto en París.

Aunque no existe un anuncio oficial, los organizadores no descartan la posibilidad de presentar una nueva muestra del artista.

"Quiero pensar que esto es apenas un adelanto. Londres lleva mucho tiempo esperando una retrospectiva completa del maestro Jesús Soto", afirmó Melanie Nenning Herrera.

FUENTE: Con información de PR Newswire