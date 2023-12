Daddy Yankee cierra su gira de despedida y comparte un mensaje especial

Este fin de semana, Daddy Yankee dijo a adiós en el Coliseo de Puerto Rico con invitados especiales como Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Zuleyka Rivera y su prometido Dj Luian.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, describió su última gira como una meta a la que había llegado. "Gracias por estar conmigo y terminarla conmigo (la gira)", dijo agradecido a su equipo de trabajo y seguidores. "Nunca pensamos que íbamos a dejar un legado en la música".

Próximos pasos para Daddy Yankee

Ahora el artista emprende un nuevo capítulo en su vida, y aunque no dio mayores detalles de lo que viene, sí explicó que cuenta con la compañía de un ser especial cuya presencia anteriormente no había tomado en cuenta, pero desde este momento lo acompaña y le da la paz que le hacía falta.

"Por un momento trataba de llenar un espacio pero me faltaba algo para sentirme completo pero (hoy) hay alguien que pudo llenar ese vacío. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él", comentó.

"Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para él", dijo emocionado.

Yankee reconoció que por años la fama, el afecto y el dinero no lograban darle la felicidad plena que tanto buscaba por miedo al fracaso. Sin embargo, ahora que es consciente de su fe, puede sentirse completo.

"Tú me preguntas a mí a qué tenía miedo en esta vida, tenía miedo al fracaso. Muchas veces no me disfruté lo que estaba haciendo, lo he hecho por tanto tiempo que ¡wow!, me entra carga. (Ahora), quiero descansar y levantarme en Puerto Rico, sentirme libre".

Por último, señaló que aunque se acaba una etapa importante de su vida, ya está trabajando en sus próximos pasos.

"El que me conoce, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para le reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo", concluyó.