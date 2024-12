Daddy Yankee confirma proceso de divorcio de Mireddys González

Daddy Yankee aseguró que -pese a la decisión- respeta la postura de la madre de sus hijos y que está dispuesto a velar por lo estabilidad de él y de su familia.

"Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad. Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar. Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construido a lo largo de tantos años", agregó el intérprete de Llamado de emergencia, quien pidió comprensión en este momento que atraviesa.

"Agradezco profundamente a quienes nos han acompañado durante este viaje y les pido que respeten nuestra privacidad en este proceso. Sé que estas noticias pueden sorprender a muchos. Gracias por su apoyo incondicional. Estas serán mis únicas declaraciones. Gracias por sus oraciones y por siempre permitirme compartir mi música y mi vida con ustedes. Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas. Con cariño y gratitud, Raymond Ayala Aka", finalizó el cantante urbano.

daddy yankee-divorcio.jpg Comunicado de Daddy Yankee sobre proceso de divorcio de Mireddys. Captura de pantalla/Instagram/@daddyyankee

Matrimonio de Daddy Yankee y Mireddys

De acuerdo con algunos medios especializados, la noticia del divorcio ocurre en medio de rumores de separación que se gestaron a finales del año pasado.

"La confirmación de la separación llega después de meses de rumores, que comenzaron a finales de 2023 y que se acrecentaron cuando el cantante dejó de seguir a su esposa en redes sociales. Hacía tiempo que no publicaban fotos juntos y las antiguas habían sido eliminadas. A ello se sumó el mensaje de su hija Jessaelys, que pudo tener que ver con la crisis que atravesaban sus padres: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”", reseñó ¡HOLA!.

Daddy Yankee y Mireddys González, ambos de 47 años, se casaron a los 18 años tras el único noviazgo que habían vivido. Producto de la relación son padres de Yamilette Ayala González, de 28; Jeremy Ayala González, de 26; y Jesaaelys, de 24.